FIFA verí, že všetky hostiteľské mestá MS 2026 budú pripravené napriek výhradám Trumpa

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyjadrila nádej, že všetkých 16 hostiteľských miest budúcoročných majstrovstiev sveta bude pripravených usporiadať zápasy napriek tomu, že americký prezident Donald Trump naznačil možnosť presunu stretnutí z niektorých miest z dôvodu bezpečnostných rizík.
„Dúfame, že každé z našich 16 hostiteľských miest bude pripravené úspešne usporiadať zápasy a splniť všetky potrebné požiadavky. Bezpečnosť a ochrana sú najvyššou prioritou na všetkých podujatiach FIFA po celom svete,“ uviedol hovorca FIFA.
Dodal tiež, že bezpečnosť je zodpovednosťou vlád a tie rozhodujú o tom, čo je najlepšie pre verejnú bezpečnosť. Trump v utorok vyhlásil, že prezident FIFA Gianni Infantino by podporil presun zápasov z amerických miest, ak by to bolo potrebné.
„Ak niekto robí zlú prácu a ak cítim, že podmienky nie sú bezpečné, zavolal by som Giannimu a povedal: ‚Presuňme to na iné miesto. A on by to urobil‘,“ povedal Trump v Bielom dome.
Americký prezident tiež naznačil, že v prípade potreby by sa mohli presunúť aj súťaže OH 2028 v Los Angeles. Administratíva republikánskeho prezidenta nasadila v tomto roku Národnú gardu do miest spravovaných demokratmi, čo vyvolalo protesty miestnych a štátnych predstaviteľov.
Boston bude hostiť sedem zápasov, San Francisco a Seattle po šesť, Los Angeles osem. USA budú spolu s Mexikom a Kanadou hostiť väčšinu zápasov rozšíreného turnaja so 48 tímami, ktorý sa uskutoční od 11. júna do 19. júla 2026.
Trump sa tento rok sám vymenoval za predsedu pracovnej skupiny Bieleho domu pre MS, ktoré organizuje FIFA.