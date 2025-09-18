Messi a Inter Miami sa dohodli na predĺžení spolupráce aj po MS 2026

Argentínska futbalová hviezda zostane v MLS aj po budúcoročnom svetovom šampionáte.
Lionel Messi
Lionel Messi z tímu Inter Miami. Foto: archívne, SITA/AP
Inter Miami a Lionel Messi sa dohodli na predĺžení zmluvy, ktorá zabezpečí, že argentínsky futbalový hráč zostane v Major League Soccer (MLS) aj po budúcoročnom svetovom šampionáte.

Podľa zdroja oboznámeného so situáciou zostane 38-ročný Messi aktívnym hráčom aj po majstrovstvách sveta, ktoré sa budú konať v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku. Oficiálne oznámenie o predĺžení kontraktu sa očakáva v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov, uviedol zdroj kontaktovaný agentúrou AFP v stredu večer.

Podľa webu televíznej stanice ESPN sa Messi dohodol s Interom Miami na novom viacročnom kontrakte. Messi podpísal s klubom z Miami prvú zmluvu 15. júla 2023 na 2,5 roka do konca sezóny 2025.

Argentínčan mal okamžitý vplyv na mužstvo, keď pomohol Interu Miami získať prvý titul v Leagues Cupe 2023 len niekoľko týždňov po svojom debute. Klub zároveň stanovil rekord ligy v počte bodov za jednu sezónu a získal Supporters‘ Shield v roku 2024.

V roku 2025 odohral Messi 36 súťažných zápasov, v ktorých zaznamenal 28 gólov a 14 asistencií. Je najlepším strelcom tímu.

Informácie pochádzajú z agentúry AFP a webu ESPN.

