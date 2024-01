Mesiace makali na stavbách v Nemecku, nedostali ani euro. Podvodníci oklamali slovenských robotníkov

Robotníci zo Sniny pracovali dlhé mesiace v Nemecku. Robili sadrokartonárske aj pomocné práce na stavbách, nedostali však žiadnu plácu. Objednávateľ prác totiž sninskej firme nevyplatil tisícky eur.

Ako informovala TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk, prípadom sa už zaoberá polícia. Muži pracovali v Nemecku počas minulého roka.

Nevyplatili faktúry

„Napriek podpísanej zmluve aj skutočnosti, že dohodnuté práce boli zrealizované, k vyplateniu faktúr nedošlo,“ uviedla Jana Ligdayová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove.

Z policajného vyšetrovania vyplýva, že nešlo o žiadnu priateľskú dohodu. Sninská firma mala na práce uzatvorenú zmluvu a vystavila faktúry na niekoľko tisíc eur. Doteraz neboli uhradené. Humenský okresný vyšetrovateľ preto vedie v tomto prípade stíhanie pre trestný čin podvodu.

Škoda je takmer 10-tisíc

„Poškodenej spoločnosti zo Sniny nekorektným konaním objednávateľa vznikla celková škoda vo výške viac ako 9-tisíc eur,“ priblížila Ligdayová.

Advokát Milan Ficek pre televíziu vysvetlil, že pri práci Slovákov v zahraničí vstupuje do právneho vzťahu cudzí prvok. Závisí od zmluvy, ktorým právnym poriadkom sa bude prípad riešiť.

„Ak by takáto zmluva existovala a bolo by dohodnuté, že to môžu riešiť na Slovensku, tak aj slovenský súd by mal právomoc rozhodnúť v takýchto súdnych sporoch,“ ozrejmil advokát.

