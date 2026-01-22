Americké clá zaberajú. Japonský export do USA v decembri padol o 11 percent, o štyri za celý rok

Japonský export do Spojených štátov sa v decembri prepadol o 11,1 percenta a za celý minulý rok klesol o viac než štyri percentá, ukázali vo štvrtok zverejnené oficiálne údaje, v ktorých sa už naplno prejavili dopady zvýšených amerických ciel.
V roku 2025 sa japonský vývoz do USA znížil o 4,1 percenta, čo prispelo k 12,6‑percentnému poklesu obchodného prebytku s Washingtonom na 7,5 bilióna jenov (40,2 miliardy eur), uviedlo japonské ministerstvo financií. Hlavnými dôvodmi boli nižší export áut a autodielov a zároveň vyšší dovoz skvapalneného ropného plynu, obilnín a zariadení na výrobu energie.
V decembri export do USA dosiahol 1,81 bilióna jenov (11,4 miliardy USD), pričom prebytok sa znížil o 31,7 percenta na 690,6 miliardy jenov (4,4 miliardy USD).
Tokio a Washington v júli oznámili obchodnú dohodu, ktorá znížila clá na 15 percent z pôvodne obávaných 25 percent. Zníženie sa týkalo aj automobilového sektora, ktorý v roku 2024 tvoril približne 30 percent japonského exportu do USA. Japonskí predstavitelia však upozorňujú, že 15‑percentné clá sú stále vyššie než pred začiatkom druhého Trumpovho obdobia.
Minuloročný deficit vo výške 2,65 bilióna jenov je piaty po sebe idúci deficit japonskej obchodnej bilancie.