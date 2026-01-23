Meloniová by chcela dať Trumpovi mierovú cenu aj byť v jeho Rade mieru. Ústava jej to však nedovolí

Talianska premiérkaGiorgia Meloniová dúfa, že sa americkému prezidentoviDonaldovi Trumpovi podarí ukončiť vojnu na Ukrajine, aby ho za to mohla nominovať na Nobelovu cenu za mier.
„Verím, že ak sa mu to podarí … dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu, konečne by sme mohli nominovať Donalda Trumpa na Nobelovu cenu za mier,“ povedala Meloniová v piatok po stretnutí s nemeckým kancelárom. Krajne pravicová talianska líderka, ktorá s prezidentom USA udržiava vrelé vzťahy, pripomenula, že Trump opakovane vyjadril nespokojnosť s tým, že toto ocenenie nikdy nezískal.
Nobelovu cenu som nedostal, už nemusím myslieť výlučne na mier, odkázal Trump nórskemu premiérovi
Meloniová na tlačovej konferencii tiež potvrdila, že Taliansko dostalo pozvánku do Trumpovej Rady mieru, ktorú tento týždeň predstavil vo švajčiarskom Davose. Uviedla, že amerického prezidenta informovala, že Rím sa k nej z ústavných dôvodov nemôže pripojiť.
Podľa miestnych médií talianska ústava zakazuje, aby krajina vstúpila do organizácie, ktorú vedie jeden zahraničný líder.
Meloniová údajne Trumpa požiadala, aby rámec iniciatívy upravil tak, aby „spĺňala nielen potreby Talianska, ale aj ďalších európskych krajín“. „Musíme sa o to pokúsiť. Prítomnosť krajín, ako je tá naša, môže mať význam,“ dodala.