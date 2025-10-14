Medzinárodný menový fond zlepšil prognózu globálneho ekonomického rastu

Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil predikciu globálneho hospodárskeho rastu. Uviedol, že dopad colnej politiky prezidenta Donalda Trumpa je miernejší, ako sa očakávalo, ale varoval pred budúcimi rizikami.
V ekonomickom výhľade, ktorý zverejnil v utorok, fond uviedol, že v tomto roku očakáva rast globálnej ekonomiky o 3,2 percenta. V júli predpokladal, že sa posilní len o 3 percentá. Prognózu pre budúci rok nezmenil a odhaduje, že svetová ekonomika sa zväčší o 3,1 percenta.
„Colný šok je menší, ako sme sa pôvodne obávali,“ povedal novinárom vo Washingtone hlavný ekonóm MMF Pierre-Olivier Gourinchas. Dodal, že súkromný sektor tiež podporil rast agilnou reakciou na Trumpove clá.
MMF zlepšil predpoveď hospodárskeho rastu Spojených štátov a predpokladá, že americký hrubý domáci produkt v tomto roku vzrastie o 2 percentá a v roku 2026 o 2,1 percenta.
Menový fond vylepšil aj prognózu pre Európu. Očakáva, že eurozóna tento rok vzrastie o 1,2 percenta a v roku 2026 o 1,1 percenta. Nemecké hospodárstvo sa podľa fondu sa zotaví z recesie a tento rok sa posilní o 0,2 percenta a v nasledujúcom o 0,9 percenta.
Fond však stále predpovedá, že čínska ekonomika, ktorá sa vlani zväčšila o 5 percent, sa v tomto roku posilní len o 4,8 percenta a v roku 2026 iba o 4,2 percenta.