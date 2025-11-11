Nemecká vláda plánuje v budúcom roku zvýšiť vojenskú podporu Ukrajiny na viac ako 11,5 miliardy eur

Nemecká vláda plánuje v budúcom roku zvýšiť svoju vojenskú podporu Ukrajiny proti ruskej agresii na sumu viac ako 11,5 miliardy eur. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje nemecký televízny spravodajský kanál n-tv.
Toto ustanovenie je zahrnuté v návrhu ministerstva financií na záverečnú diskusiu o návrhu rozpočtu na rok 2026 v rozpočtovom výbore nemeckého parlamentu. Minulý týždeň vládne zdroje uviedli, že dodatočné finančné prostriedky sú určené na delostrelectvo, drony a obrnené vozidlá.
Rozpočtový výbor Bundestagu sa vo štvrtok zíde na takzvanom záverečnom zasadnutí, aby vykonal záverečné úpravy návrhu rozpočtu na rok 2026.
Zdroje blízke nemeckému kancelárovi Friedrichovi Merzovi sa domnievajú, že vláda bude schopná odolať výzvam opozície na zastavenie podpory Ukrajiny vzhľadom na vyšetrovacie správy, podľa ktorých bol Kyjev zapojený do výbuchov plynovodu Nord Stream.