ME vo futbale 2024: Výsledky – štvrtok 20. jún (foto)

V šlágri štvrtkového programu na ME vo futbale 2024 v Nemecku prehrali úradujúci kontinentálni šampióni Taliani so Španielmi, duel v Gelsenkirchene rozhodol vlastný gól talianskeho stopéra Riccarda Calafioriho z 55. minúty. Výber Španielska má po zisku troch bodov istotu postupu do osemfinále ako víťaz B-skupiny. Španieli boli v tomto súboji strelecký omnoho aktívnejší, na strely triumfovali 21:4, pričom na bránku bol pomer striel 9:1.

Obe štvrtkové stretnutia C-skupiny sa skončili totožne – remízou 1:1. Slovinci v Mníchove viedli na Srbmi presným zásahom Žana Karničnika zo 69. minúty a zdalo sa, že prekvapujúco získajú všetky tri body. V úplnom závere však srbskí futbalisti zužitkovali tlak a striedajúci Luka Jovič zariadil v nadstavenom čase deľbu bodov.

Angličanov poslal vo Frankfurte nad Mohanom do najtesnejšieho náskoku topkanonier Harry Kane v 18. minúte, dánska odpoveď však prišla pomerne rýchlo, o šestnásť minút neskôr vyrovnal Morten Hjulmand. Keďže v ďalšom priebehu už gól nepadol, súperi si body rozdelili.

Situácia v C-skupine je mimoriadne zamotaná. Na čele sú štvorbodoví Angličania, po dva body a rovnaké skóre majú Slovinci aj Dáni, jeden bod zatiaľ získali Srbi. V hre o osemfinále tak zostali všetky štyri tímy.

ME vo futbale 2024 – výsledky (štvrtok 20. jún 2024)

B-skupina GELSENKIRCHEN Španielsko – Taliansko 1:0 (0:0) Gól: 55. Calafiori (vlastný)

C-skupina MNÍCHOV Slovinsko – Srbsko 1:1 (0:0) Góly: 69. Karničnik – 90.+ Jovič FRANKFURT NAD MOHANOM Dánsko – Anglicko 1:1 (1:1) Góly: 34. Hjulmand – 18. Kane