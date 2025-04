Hejková by odmietla ocenenie od Huliaka: Nie som medveď, tak nevie, kto som - VIDEO, FOTO

Basketbalová trénerská legenda Natália Hejková priznala, že by si musela poriadne premyslieť, či by si prevzala nejaké vyznamenanie z rúk niektorého zo súčasných slovenských politikov.

„Od šéfa Národnej športovej agentúry v Česku, čo je na úrovni ministra športu, som dostala dlhú gratuláciu a poďakovanie. Keby mi chcel dať nejaké ocenenie Huliak, to by som určite odmietla. Nenávidí ženy a aj tak nevie, kto som. Nie som medveď, tak to nesleduje,“ povedala Hejková v rozhovore pre Denník N.

Odvážna Studenková

V slovenskej spoločnosti zarezonovalo, že herečka Zdena Studenková si nedávno odmietla prevziať vyznamenanie z rúk Petra Pellegriniho vzhľadom na to, čo sa aktuálne deje v kultúre. „Úprimne neviem, či by som nabrala odvahu Zdeny Studenkovej,“ hovorí Hejková.

Už 71-ročná rodáčka zo Žiliny pred niekoľkými dňami zavŕšila svoju úspešnú trénerskú kariéru. A to naozaj štýlovo – triumfom s USK Praha v ženskom euroligovom finále. Celkovo má z tejto súťaže na konte šesť víťazstiev, vrátane dvoch s družstvom Ružomberka.

Spomína si, že keď pôsobila na Liptove, bol to práve basketbal, ktorý v krízových časoch spájal rozdelenú spoločnosť.

„Pamätám si na situáciu, keď sme hrali s Ružomberkom euroligové play-off, vyhrali sme rozhodujúci tretí zápas a v rozpoltenom parlamente sa postavil minister Peter Baco a predniesol faktickú poznámku: Ružomberok postúpil do Final Four. V tom okamihu začali všetci tlieskať.“

Politika je hnusná, obdivuje Čaputovú

Do politiky ju to však nikdy neťahalo. „Myslím si, že tak, ako je vo všeobecnosti politika hnusná, tak pre ženy je ešte hnusnejšia. Sú napádané pre pohlavie, ak vyslovia niečo, čo niekomu nesedí. Oplzlé nadávky, posielanie k sporáku… Mužov nikto neposiela zvárať.“

„Príbeh pani prezidentky Čaputovej je skôr odstrašujúcim príkladom ako tým, ktorý by do politiky lákal ženy. V tejto súvislosti spomeniem, že mám od nej jej knižku aj s venovaním, čo si mimoriadne vážim. A teraz v stredu sme sa konečne spoznali aj osobne, keďže bola tu v Prahe na konferencii, tak som rada využila možnosť aspoň na chvíľu sa s ňou stretnúť,“ skonštatovala Hejková.