McIlroy, Norris, Littler alebo futbalistky? Briti majú výber finalistov do Športovej osobnosti roka

O týždeň bude známa Športová osobnosť roka vo Veľkej Británii podľa BBC Sport.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Šancu stať sa Športovou osobnosťou roka vo Veľkej Británii má aj čerstvý majster sveta formuly 1 Lando Norris. Foto: SITA/AP
Športová osobnosť roka 2025 podľa BBC vzíde spomedzi šiestich britských športovcov, ktorí v práve končiacom roku dosiahli výnimočné úspechy.

V užšom výbere sa ocitli až tri ženy – futbalistky Hannah Hamptonová a Chloe Kellyová, ragbistka Ellie Kildunnová, nechýba hráč šípok Luke Littler, golfista Rory McIlroy a jazdec formuly 1 Lando Norris.

Víťaz bude 18. decembra

Záverečné hlasovanie sa uskutoční počas relácie na BBC One a BBC iPlayer vo štvrtok 18. decembra. Verejnosť môže v ten večer hlasovať „online“ o víťazovi. O cene Tím roka sa tiež rozhodne verejným hlasovaním, pričom kandidáti budú oznámení 15. decembra.

Až dve futbalistky

Hannah Hamptonová je brankárka anglického družstva, ktoré tento rok vo Švajčiarsku dokráčalo až k titulu majsteriek Európy. Chloe Kellyová zasa premenila rozhodujúci pokutový kop vo finále proti Španielkam.

Ragbistka Ellie Kildunnová zasa priviedla Britky k víťazstvu vo Svetovom pohári, kým Luke Littler sa stal na prelome rokov v Londýne vo veku 17 rokov najmladším majstrom sveta v šípkach.

Dočkal sa Grand Slamu

Skvelý rok mal aj severoírsky golfista Rory McIlroy, ktorý triumfom na podujatí Masters v americkej Auguste dovŕšil tzv. golfový Grand Slam, čiže víťazstvá na štyroch najprestížnejších turnajoch na svete. V aktuálnom svetovom rebríčku golfistov mu patrí druhá priečka za Američanom Scottiem Schefflerom.

Norris o 2 body

Lando Norris sa len pred pár dňami stal prvýkrát v kariére svetovým šampiónom formuly 1, keď o 2 body predstihol obhajcu titulu Maxa Verstappena.

„Máme za sebou úchvatný športový rok. Viacerí britskí športovci v ňom podali vrcholné výkony, ktoré patria do histórie. Aj vďaka ich športovej brilantnosti to bol aj z pohľadu BBC výnimočný rok,“ povedal Alex Kay-Jelski, riaditeľ BBC Sport.

