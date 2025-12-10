Fanúšikovia Liverpoolu nedržia stranu Salahovi, v zápase v Miláne skandovali Slotovo meno

Futbalisti anglického klubu FC Liverpool si v utorok večer vylepšili náladu po nedávnych niekoľkých nepriaznivých výsledkoch, keď v dueli Ligy majstrov 2025/2026 triumfovali 1:0 na trávniku talianskeho Interu Miláno.
Liverpool mal pred utorkovým stretnutím na Apeninskom polostrove z ostatných 15 súťažných vystúpení na konte iba štyri víťazstvá. Výhru LFC na pôde dvojnásobného finalistu z uplynulých troch ročníkov LM zariadil premeneným pokutovým kopom z 88. minúty maďarský stredopoliar Dominik Szoboszlai.
Rozhodca nariadil penaltu po ľahkom zákroku Alessandra Bastoniho na Floriana Wirtza. „Zákrok pri penalte vyzeral jemne, ale inde by bola udelená tiež,“ povedal obranca Liverpoolu Andy Robertson pre Amazon Prime. „Všetci sme to potrebovali. Vieme, že výsledky a výkony nie sú dostatočné. Je dôležité, aby tento klub bol v Lige majstrov. Bolo to obrovské víťazstvo pre nás všetkých.“
Hráči Interu boli z penaltového verdiktu rozzúrení. „Sme sklamaní, nahnevaní, trochu zo všetkého,“ uviedol stredopoliar Piotr Zieliňski pre Sky Sport. „Bol to dobrý výkon. Nechýbalo veľa v poslednej tretine zápasu, aby sme dali gól. Čo sa týka rozhodnutia rozhodcu, ak sa za toto pískajú penalty, potom by jedenástka bola za všetko,“ dodal Zieliňski.
Triumf Liverpoolu prišiel napriek absencii egyptského hviezdneho útočníka Mohameda Salaha, ktorý zostal v Anglicku po tom, čo počas víkendu verejne kritizoval trénera Arneho Slota. Fanúšikovia Liverpoolu sa na konci prevažne nezáživného zápasu postavili na stranu holandského kouča a hlasno skandovali Slotovo meno.
Liverpool má zo šiestich duelov LM na konte 12 bodov, čo podporuje šance anglického majstra na priamy postup do osemfinále. Rovnaký počet bodov má tiež Inter Miláno.