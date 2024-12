McEnroe je znepokojený výškou Alcaraza. Môže ho to limitovať

Americká tenisová legenda John McEnroe sa domnieva, že španielskeho mladíka Carlosa Alcaraza môže určitým spôsobom limitovať jeho výška.

Ako referuje web denníka AS, už 65-ročný McEnroe otvorene vyjadril svoje znepokojenie nad Alcarazom a uviedol, že ho považuje za nízkeho v porovnaní so zvyškom súperov. Tvrdí, že by sa mu to mohlo vypomstiť.

„Všimli ste si všetkých súperov, akí sú veľkí? Majú výbušnosť a rýchlosť ako Alcaraz? Nie, ale bojím sa o Carlosa, pretože meria 183 centimetrov a ostatní tenisti ho privedú do šialenstva. Bude čeliť chlapcom, ktorí podávajú poriadne zhora a bude sa cítiť frustrovaný, rovnako ako na konci tejto sezóny,“ povedal McEnroe v podcaste iného niekdajšieho skvelého amerického tenistu Andyho Roddicka. „Bude to mať veľmi ťažké, ale bude musieť zostať silný.“

Teší ho spojenie Murrayho a Djokoviča

McEnroe tiež zhodnotil novú spoluprácu Andyho Murrayho ako trénera Novaka Djokoviča a dúfa, že toto nové spojenie zažiari na Australian Open, prvom grandslamovom turnaji sezóny.

„Mám radosť z tejto spolupráce Murrayho a Djokoviča. Som si istý, že to bude veľmi úzka spolupráca. Dúfam, že Djokovič vyhrá Australian Open, pretože Murray potrebuje pozitívne pocity pri svojej prvej trénerskej skúsenosti,“ skonštatoval McEnroe.