Mbappého gól mal cenu iba jedného bodu. FC Barcelona vystriedal Real Madrid na čele La Ligy - VIDEO

Futbalisti Realu Madrid tretíkrát za sebou remizovali na trávniku súpera v La Lige.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
FUTBAL: Girona FC - Real Madrid
Veľavravné gesto kanoniera Kyliana Mbappého z Realu Madrid. Remíza 1:1 na trávniku Girony nie je výsledok, ktorý chceli hostia dosiahnuť. Foto: SITA/AP
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

Real Madrid síce nedávno na trávniku gréckeho Olympiakosu v Lige majstrov strelil štyri góly a získal tri body, tieto vysoké čísla sú však pre domácu La Ligu momentálne až príliš vzdialené. V nej sa Real borí so strieľaním gólov a aj plným bodovým ziskom.

Z ostatných troch zápasov získali zverenci Xabiho Alonsa len tri body za remízy u súperov 0:0, 2:2 a 1:1. Zatiaľ naposledy remizovali v Girone, keď jediný gól favorita strelil Kylian Mbappé z pokutového kopu.

Nasekané čelo

Strata dvoch bodov z tohto zápasu znamená, že Real prišiel o prvú priečku v tabuľke a posunul sa tam jeho úhlavný rival FC Barcelona. Rozdiel je minimálny – jednobodový. Rovnako o jeden bod za Realom zaostáva tretí Villarreal.

„Stále sme hore v tabuľke a pred nami je ešte dlhá sezóna. Táto liga je vyrovnanejšia, než si mnohí myslia,“ uviedol Xabi Alonso podľa AFP.

V tabuľke až osemnásta Girona akoby chcela pomôcť nielen sebe, ale aj svojmu katalánskemu susedovi z Barcelony. Skóre otvoril na konci prvého polčasu Maročan v službách Girona Azzedine Ounahi.

Tréner bráni hráčov

Favorit vyrovnal až v 67. min zásluhou gólu Mbappého z pokutového kopu. Francúzsky kanonier strelil už štrnásty gól v tejto sezóne La Ligy a je suverénne na čele tabuľky strelcov. Tréner Alonso sa rozhodol, že svojich hráčov bude brániť.

„Páčila sa mi reakcia hráčov na súperov gól. Nestačilo to na zvrat, ale boli sme blízko a musíme pokračovať v súdržnosti, ktorú máme v tíme. Musíme byť dostatočne sebakritickí a chcieť vyhrávať u súperov,“ skonštatoval niekdajší španielsky reprezentant, majster sveta aj Európy.

Ešte raz vonku

Real Madrid ešte stále neukončil svoju jazdu po ihriskách súperov v La Lige. Do nedeľňajšieho domáceho zápasu proti Celte Vigo absolvujú „Los Blancos“ najbližšiu stredu predohrávaný súboj 19. kola proti Athleticu Bilbao. V pôvodnom januárovom termíne Real odohrá finálový turnaj v rámci Španielskeho superpohára v Saudskej Arábii.

„Tabuľka je teraz veľmi vyrovnaná, bude tam ešte veľa pohybov a zmien,“ dopovedal Alonso.

Dynamika nie je dobrá

„Nedosiahli sme výsledok, aký sme si predstavovali, ale liga je dlhá. Súčasná dynamika našej hry nie je dobrá, ale máme dosť času zmeniť to a ukázať tímovú silu,“ doplnil trénera topkanonier Mbappé.

Viac k osobe: Kylian MbappéXabi Alonso
Firmy a inštitúcie: Girona FCLa LigaReal Madrid
Okruhy tém: francúzsky útočník Gól La Liga 2025/2026 remíza tabuľka Zmena
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk