Slovenský futsal s novým impulzom i víziami - ROZHOVOR, V športovom SITE

Slovenský futsal prechádza obdobím významných zmien. Od júna 2025 stojí na čele Slovenského futsalu Norbert Sališ, ktorý si za krátky čas nastavil ambiciózny program reformy.
„Za tých päť mesiacov som mal možnosť spoznať každú časť našej organizácie – od klubov, cez mládežnícke projekty až po samotnú reprezentáciu. Je toho veľa, ale práve teraz je ideálny čas na malé kroky, ktoré budú mať veľký dopad. Plánujem zamerať sa na posilnenie ligovej súťaže a vytvorenie silnej základne pre budúcu generáciu reprezentantov,“ hovorí bývalý futbalista, futsalista a funkcionár.
Jeho vízia je jasná, a síce, slovenský futsal má byť moderný, dynamický a atraktívny pre fanúšikov všetkých vekových kategórií.
Rozšírenie extraligy a podpora klubov
Jedným z prvých krokov bolo rozšírenie najvyššej futsalovej súťaže o dva nové kluby Tatran Prešov a MIBA Banská Bystrica.
„Naším cieľom je, aby extraliga bola konkurencieschopná a aby sa zápasy hrali na vysokej úrovni. Chceme, aby kluby dostali dostatočnú podporu, či už finančnú alebo organizačnú, a aby sa futsal stal atraktívnym nielen pre hráčov, ale aj pre divákov,“ vysvetľuje prezident.
Sališ zároveň zdôrazňuje význam mládežníckych programov: „Investícia do mladých hráčov je investíciou do budúcnosti. Chceme vytvoriť prostredie, kde sa talentovaní chlapci a dievčatá budú môcť rozvíjať a postupne sa zapájať do ligového futsalu.“
Marketing a viditeľnosť futsalu
Na propagáciu futsalu sa zameral PR a marketingový manažér Ivan Křížek. „Futsal je šport plný dynamiky, rýchlych rozhodnutí a emócií. Naším cieľom je ukázať túto stránku futsalu širokej verejnosti. Chceme, aby si ľudia uvedomili, že nejde len o hobby šport, ale o profesionálnu a atraktívnu disciplínu,“ hovorí.
Extraliga sa od tejto sezóny vysiela na televíznom kanáli Arena Sport, čo umožňuje fanúšikom sledovať zápasy z pohodlia domova. „Viditeľnosť je kľúčová,“ dodáva. „Len keď ľudia uvidia kvalitný futsal, môžu sa doň zamilovať a podporovať ho.“
Generačná obmena reprezentácie
Slovenská futsalová reprezentácia prechádza postupnou generačnou obmenou. Po desiatich rokoch ukončil pôsobenie Marián Berky a novým trénerom sa stal Richard Bačo, ktorý má bohaté skúsenosti s mládežníckymi i seniorskými výbermi.
„Našou stratégiou je postupné zapracovanie mladých hráčov do tímu. Chceme, aby sa naučili reprezentovať Slovensko na medzinárodnej úrovni a aby sme boli konkurencieschopní v kvalifikáciách vrcholných podujatí,“ vysvetľuje Sališ. Podľa neho je cieľom stabilizovať tím a vytvoriť súdržnú partiu, ktorá bude schopná držať krok s európskou špičkou.
Profesionalizácia klubového futsalu
Okrem reprezentácie sa futsal snaží profesionalizovať aj na klubovej úrovni. Kluby ako Lučenec či Levice investujú do zahraničných hráčov a rozvíjajú mládežnícke programy, čím zvyšujú konkurenciu v lige. S mládežou výborne pracujú aj v Košiciach.
„Futsal je výkonnostný šport, ktorý vyžaduje systematický tréning a disciplínu. Rozdiel medzi ním a hobby športmi, ako je malý futbal, je výrazný. Našou snahou je, aby slovenský futsal dosiahol profesionálne štandardy, a to nielen na ihrisku, ale aj v organizácii klubov a ligovej súťaže,“ uzatvárajú spoločne.