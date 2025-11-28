FC Barcelona aj Real Madrid hľadajú sebavedomie po ťažkých zápasoch Ligy majstrov

Katalánci v La lige hostia Alavés, „biely balet“ cestuje na pôdu Girony. Oba tímy bojujú o post lídra tabuľky.
Úradujúci španielski futbaloví šampióni FC Barcelona a vedúci tím La Ligy Real Madrid sa tento víkend pokúsia získať späť sebavedomie po náročných zápasoch v Lige majstrov. Katalánci v sobotu privítajú Alavés, zatiaľ čo „biely balet“ v nedeľu cestuje do Girony.

„Blaugranas“ utrpeli v utorok na Stamford Bridge krutú prehru 0:3 s FC Chelsea, Real Madrid zvíťazil v Aténach nad Olympiakosom Pireus 4:3, no jeho obrana bola zraniteľná. Tréner FC Barcelona Hansi Flick priznal, že tím sa snaží nájsť pozitíva: „Vidím, ako trénujeme, kvalita a intenzita sú úplne iné ako pred šiestimi týždňami. Hráči sa vracajú a zvyšujú kvalitu tréningu. Mám dobrý pocit a som pozitívny.“

Raphinha sa po zranení vrátil na lavičku a môže dostať väčšiu úlohu proti Alavésu na rekonštruovanom štadióne Camp Nou. Flick tiež spomenul návrat Marcusa Rashforda a očakáva návrat Pedriho.

Barcelona po víťazstve 4:0 nad Athleticom Bilbao minulý týždeň sa môže vrátiť na čelo La Ligy, keďže Real Madrid stratil body v dvoch posledných zápasoch, vrátane remízy 2:2 s Elche a bezgólovej remízy s Rayom Vallecano. Girona je po slabom štarte sezóny na 18. mieste.

Real Madrid, ktorého hviezdou je Kylian Mbappé, sa vrátil do víťazného tempa po triumfe v Aténach. Tréner Xabi Alonso zdôraznil dôležitosť jednoty tímu: „Sme jednotní, vieme, že sezóna bude dlhá a náročná. Budú rôzne momenty, ale jednota je základom – dôvera v seba navzájom.“

