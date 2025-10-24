Mbappé chce s Realom Madrid zmazať minulosezónnu dominanciu FC Barcelona v El Clásicu. Kto zvíťazí?

„Biely balet“ vedie La Ligu o dva body, no stále čelí pochybnostiam po prehre s Atléticom a PSG.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé pri oslave gólu v zápase Ligy majstrov 2024/2025 na ihrisku Atalanty Bergamo, v ktorom Real Madrid zvíťazil 3:2, Bergamo, 10. decembra 2024. Foto: SITA/AP
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

Po tom, čo FC Barcelona v predchádzajúcej sezóne dominoval v štyroch zápasoch proti Realu Madrid, je „biely balet“ vedený vynikajúcim Kylianom Mbappém na čele tabuľky La Ligy o dva body pred nedeľným El Clásicom na Štadióne Santiaga Bernabéua.

Katalánci získali v predchádzajúcom ročníku domáci treble, no zatiaľ nedosahujú rovnakú úroveň ako minulý v minulej sezóne. Tréner „bielych“ Xabi Alonso priznal, že tím má pochybnosti o výkone v dôležitých zápasoch po prehre 2:5 s Atlétciom Madrid a semifinálovej prehre s Parížom Saint-Germain na majstrovstvách sveta klubov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Víťazstvo v El Clásicu by nám dalo päťbodový náskok a upokojilo by nás,“ povedal.

Spomenutý Francúz Mbappé, ktorý v tejto sezóne strelil 10 z 20 ligových gólov Realu a 15 gólov vo všetkých súťažiach, je kľúčovým hráčom tímu. „Nie sme na ňom závislí. Sme však veľmi spokojní s jeho výkonmi, sú rozhodujúce,“ tvrdí Alonso, hoci štatistiky naznačujú opak.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Francúzsky útočník mal na začiatku pôsobenia v Madride problémy s formou, keď v prvom El Clásicu minulého roka bol bez energie a gólu. „Je čas zmeniť situáciu a ukázať, kto som,“ povedal Mbappé.

V januári v Superpohári prehral Real 2:5, no Mbappé skóroval, rovnako ako pri tesnej prehre 2:3 vo finále Copa del Rey. V máji zaznamenal hetrik proti Barcelone, no Real prehral 3:4 a Barca si takmer zabezpečila titul.

Turecký tvorca hry Arda Güler vytvára s Mbappém silné spojenie. „Arda sa dostáva medzi obrancov a dobre nachádza Mbappého,“ vysvetlil Alonso.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

S obranou Barcelony, ktorá má na začiatku sezóny problémy, Real verí, že Mbappé dokáže využiť svoje rýchle nábehy a rozhodnúť zápas.

Viac k osobe: Xabi Alonso
Firmy a inštitúcie: FC BarcelonaReal Madrid
Okruhy tém: El Clásico La Liga 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk