Mbappé chce s Realom Madrid zmazať minulosezónnu dominanciu FC Barcelona v El Clásicu. Kto zvíťazí?

Po tom, čo FC Barcelona v predchádzajúcej sezóne dominoval v štyroch zápasoch proti Realu Madrid, je „biely balet“ vedený vynikajúcim Kylianom Mbappém na čele tabuľky La Ligy o dva body pred nedeľným El Clásicom na Štadióne Santiaga Bernabéua.
Katalánci získali v predchádzajúcom ročníku domáci treble, no zatiaľ nedosahujú rovnakú úroveň ako minulý v minulej sezóne. Tréner „bielych“ Xabi Alonso priznal, že tím má pochybnosti o výkone v dôležitých zápasoch po prehre 2:5 s Atlétciom Madrid a semifinálovej prehre s Parížom Saint-Germain na majstrovstvách sveta klubov.
„Víťazstvo v El Clásicu by nám dalo päťbodový náskok a upokojilo by nás,“ povedal.
Spomenutý Francúz Mbappé, ktorý v tejto sezóne strelil 10 z 20 ligových gólov Realu a 15 gólov vo všetkých súťažiach, je kľúčovým hráčom tímu. „Nie sme na ňom závislí. Sme však veľmi spokojní s jeho výkonmi, sú rozhodujúce,“ tvrdí Alonso, hoci štatistiky naznačujú opak.
Francúzsky útočník mal na začiatku pôsobenia v Madride problémy s formou, keď v prvom El Clásicu minulého roka bol bez energie a gólu. „Je čas zmeniť situáciu a ukázať, kto som,“ povedal Mbappé.
V januári v Superpohári prehral Real 2:5, no Mbappé skóroval, rovnako ako pri tesnej prehre 2:3 vo finále Copa del Rey. V máji zaznamenal hetrik proti Barcelone, no Real prehral 3:4 a Barca si takmer zabezpečila titul.
Turecký tvorca hry Arda Güler vytvára s Mbappém silné spojenie. „Arda sa dostáva medzi obrancov a dobre nachádza Mbappého,“ vysvetlil Alonso.
S obranou Barcelony, ktorá má na začiatku sezóny problémy, Real verí, že Mbappé dokáže využiť svoje rýchle nábehy a rozhodnúť zápas.