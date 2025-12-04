Mbappé v životnej forme ovládol San Mamés. Dvoma gólmi potiahol Real Madrid k jasnému triumfu

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v stredajšom stretnutí španielskej La Ligy 2025/2026 na ihrisku Athletica Bilbao rozdielom triedy 3:0. Dvojgólový večer zažil Kylian Mbappé, ktorý pri ďalšom presnom zásahu asistoval. „Biely balet“ tak znížil náskok Barcelony na čele La Ligy opäť na jediný bod.
Zverenci trénera Xabiho Alonsa ukončili sériu troch ligových remíz na ihriskách súperov jedným z najlepších výkonov sezóny na štadióne San Mamés, kde súperom Bilbaa zväčša hrá poriadne ťažko. Výnimkou nebol ani stredajší večer, no Real Madrid sa na domáci Athletic pripravil naozaj dobre.
Kompletný zápas
Mbappé otvoril skóre už v 7. minúte po prihrávke Trenta Alexandra-Arnolda, ktorý si pripísal prvú asistenciu v La Lige. Druhý gól pridal ešte pred prestávkou hlavičkou Eduardo Camavinga. Francúzska hviezda Mbappé po zmene strán presnou strelou zvýšila svoj ligový účet na 16 gólov a definitívne spečatila triumf Realu.
Xabi Alonso vyzdvihol vplyv Mbappého, priznal aj problémy Realu Madrid s konzistenciou
„Myslím si, že mužstvo dnes odohralo kompletný zápas. Bolo sústredené celých 90 minút… Bol to pravdepodobne náš najlepší duel, navyše na štadióne, kde sa hrá ťažko. Zvládli sme to s pokojom a musíme v tom pokračovať,“ povedal Alonso.
„Po (minulotýždňovej) remíze v Girone sme vedeli, že ide o dôležitý moment. Teraz, keď sme to dostali z hlavy, začneme myslieť na nedeľný zápas proti Celte Vigo. Kalendár je veľmi náročný a nemôžete o veciach dlho premýšľať – ani v dobrých, ani v zlých chvíľach,“ dodal Alonso.
Zranenia Alexandra-Arnolda a Camavingu
Madridčanov však znepokojil zdravotný stav Alexandra-Arnolda a Camavingu, ktorí museli v druhom polčase striedať pre zranenia.
Mbappé takto presne pred rokom v úvode svojho pôsobenia v Madride nepremenil v Bilbau penaltu, čo neskôr označil za svoje „kariérne dno“. Tentoraz však Athletic narazil na hráča v životnej forme. Mbappé má na čele tabuľky strelcov La Ligy 16 gólov, kým trio jeho prenasledovateľov iba po osem.
„Kylian je vo veľkej forme, dal dva skvelé góly. Jeho pohyb, prepojenie s Vinim fungovalo výborne a mužstvo od prvej minúty prišlo hrať a vyhrať,“ skonštatoval Alonso.
„Boli silnejší ako my,“ priznal obranca Bilbaa Iñigo Lekue. „Snažili sme sa hrať našu hru, ale nedalo sa, nech sme robili čokoľvek.“