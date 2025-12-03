Xabi Alonso vyzdvihol vplyv Mbappého, priznal aj problémy Realu Madrid s konzistenciou

Tréner Xabi Alonso zo španielskeho futbalového veľkoklubu Real Madrid vyzdvihol význam francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého pre tím nielen pre jeho góly, ale aj pre jeho líderské schopnosti a vplyv na spoluhráčov.
Mbappého gól mal cenu iba jedného bodu. FC Barcelona vystriedal Real Madrid na čele La Ligy - VIDEO
Dvadsaťšesťročný Francúz strelil minulý týždeň štyri góly v Lige majstrov proti Olympiakosu Pireus a v tejto sezóne má na konte už 23 presných zásahov v 19 zápasoch naprieč všetkými súťažami.
„Kylian bol individuálne veľmi dobrý a veľmi pomáha tímu. Nie je to len o góloch, čo je samozrejme najdôležitejšie, ale aj o líderských schopnostiach, vplyve a pomoci spoluhráčom, čo je veľmi dôležité každý deň,“ povedal Alonso pred stredajším zápasom La Ligy proti Athleticu Bilbao.
Niektorí hráči Realu Madrid vraj nechcú Xabiho Alonsa. Zo šatne však znie: „Sme jednotní“
Real Madrid je po tretej remíze v rade v tabuľke La Ligy druhý, na FC Barcelona stráca štyri body a má stredajší zápas na pôde Bilbaa k dobru. Španielske médiá špekulujú o budúcnosti Alonsa, ktorý priznal, že hovoril s prezidentom klubu Florentinom Pérezom o zlepšení výsledkov.
„Rozhovory boli veľmi pozitívne, v dobrom tóne, chceme zlepšiť výsledky. Chýba nám konzistencia v hre, chceme hrať lepšie. Stratili sme trochu kvality a energie,“ povedal.
Hetrik Mbappého za 6 minút a 42 sekúnd! Rýchlejšie strelil tri góly v Lige majstrov iba Salah - VIDEO
„Biely balet“ bude v zápase proti Bilbau bez ľavého obrancu Ferlanda Mendyho, ktorý má zranený zadný stehenný sval. Mendy sa nedávno vrátil po problémoch so slabinami, no nové zranenie ho pravdepodobne vyradí na približne tri týždne.