Matovič reagoval na premiérove slová o nevine Kováčika, ľudí vyzval na protest – VIDEO

Matovič reagoval na premiérove slová o nevine Kováčika, ľudí vyzval na protest

Pripomenul, že koalícia len pred pár dňami spáchala „legislatívny zločin“.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
Igor Matovič, Hnutie Slovensko
Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič na tlačovom brífingu s kolegami. Foto: reprofoto, www.facebook.com
Najvyšší súd v rozhodnutí o dovolaní v trestnej veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika podľa predsedu Hnutia SlovenskoIgora Matoviča nepovedal, že Kováčik skutky nespáchal, ale rozhodol len o tom, že proces sa má začať odznova.

Fico očisťuje Kováčika

Matovič to uviedol v reakcii na slová predsedu vlády Roberta Fica, ktorý rozhodnutie dovolacieho súdu označil za obrovský úspech Kováčika a označil ho za nevinného. Fico trestnú vec označil len za pokus odstrániť Kováčika z funkcie, aby sa mohol stať špeciálnym prokurátorom Daniel Lipšic.

Perverznosť Ficovho očisťovania Kováčika spočíva v tom, že za dva roky pri moci legislatívne zviazali ruky súdom, prokurátorom aj vyšetrovateľom v kauzách, ktoré sa ich priamo týkajú,“ povedal Matovič. Pripomenul, že koalícia len pred pár dňami spáchala „legislatívny zločin“.

Protest

Ficova koalícia zariadila, že súdy musia kľúčových svedkov a ich výpovede vyhodiť do koša. Ako sa má v takejto krajine domôcť spravodlivosti?“ opýtal sa Matovič. Zároveň upozornil, že súdy v prípade Kováčika, ktorý bol odsúdený aj v inej korupčnej kauze za prijatie 50-tisícového úplatku za manipulovanie trestných konaní, rozhodli ešte počas vlád Smeru.

Poslanec NR SR Igor Dušenka upozornil, že prílepok k Trestnému zákonu, ktorý koalícia presadila napriek ostrému nesúhlasu opozície, bude mať priamy dosah na kauzy D. Kováčika. „Výpovede kajúcnikov a spolupracujúcich obvinených, ktoré nespochybnil ani Najvyšší súd, sa už nebudú môcť použiť,“ uviedol.

Igor Matovič zároveň vyjadril sklamanie, že Hnutie Slovensko nebolo pozvané na opozičný protest v utorok. Napriek tomu vyzval podporovateľov hnutia, aby protest podporili, pretože v tejto situácii je podľa neho nevyhnutné, aby sa opozícia spojila.

