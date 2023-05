Matovič by sa na mieste progresívcov, SaS a Demokratov hanbil, ani ďalších 24 hodín im nedolialo svedomie

Ďalších 24 hodín poslancom z demokratickej časti politického spektra „nedolialo“ svedomie. Ako ďalej skonštatoval líder hnutia Igor Matovič na utorkovej tlačovej besede, ani Vladimír Mečiar si nedovolil to, čo hnutie Progresívne Slovensko, strana Sloboda a Solidarita (SaS) a Demokrati.

Ani Mečiar to neurobil

„Ani Mečiar ani raz neurobil to, že by nechal rokovať svojich kolegov o 40 návrhoch či novelách zákonov, prebehli by komplet rozpravy a na konci by zneužil svoju moc a väčšinu v parlamente, že by zablokoval hlasovanie o týchto návrhoch. A dupľom s tým, že tak znemožňuje možnosť prijatia týchto zákonov počas konkrétneho volebného obdobia,“ uviedol Matovič.

Dodal, že na mieste spomenutých strán by sa hanbil. Aktuálne nevedel povedať, či hnutie bude iniciovať ďalšiu mimoriadnu schôdzu, v prvom rade sa musia poradiť v rámci poslaneckého klubu.

Zároveň neakceptuje výhovorky, že keď rozhodne väčšina v parlamente, automaticky je to demokratické.

„Automaticky, keď väčšina rozhoduje, každé to rozhodnutie je demokratické? Keď väčšina, 95 percent ľudí vo fašistickom Nemecku súhlasila s vraždením Židov v referende, tak to bolo demokratické?,“ spýtal sa líder OĽaNO.

Vedia si schôdzu predstaviť v lete

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová i predseda Demokratov Eduard Heger v utorok pre médiá uviedli, že si vedia predstaviť zvolanie mimoriadnej schôdze v lete, na ktorej by sa návrhy v prvom čítaní z júnovej schôdze schválili. Matovič tvrdí, že je to jedna z možností, ktorú zvažujú.

„Samozrejme, videli ste, ako pristúpili naši kolegovia k reparátu a neboli ochotní zvolať mimoriadnu schôdzu. Verte tomu, že nebudú ochotní zvolať mimoriadnu schôdzu niekedy v lete. Už dopredu viem, že to dopadne tak isto,“ skonštatoval.

Mimoriadnu 93. parlamentnú schôdzu poslanci v utorok na dvakrát neotvorili a predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) ju preto ukončil.

Tarabov návrh zákona

Poslanci hnutia OĽaNO a priatelia pôvodne požiadali o zvolanie mimoriadnej 92. schôdze so zvyšnými bodmi programu 90. riadnej parlamentnej schôdze.

Strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Demokrati však poukázali na to, že do schôdze je zaradený aj návrh nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu (Život-NS), ktorý chce „prakticky zrušiť špeciálnu prokuratúru“.

Klub OĽaNO následne svoj návrh stiahol a prišiel s novým návrhom programu, ktorý obsahuje len materiály z dielne OĽaNO a nedorokované vládne návrhy. Ani mimoriadnu 93. schôdzu sa však v pondelok na dva pokusy nepodarilo otvoriť.