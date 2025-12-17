Deti rodičov deportovaných z USA čaká osamelá cesta do nového domova

Šesťročný Andy je pri príchode na medzinárodné letisko v Miami nervózny. Nechystá sa na koncoročnú návštevu príbuzných v Guatemale, sťahuje sa do krajiny svojich predkov, aby sa znovu stretol s otcom, ktorý bol nedávno deportovaný z USA v dôsledku prísnej protiimigračnej politiky prezidenta Donalda Trumpa zameranej na vyhosťovanie migrantov bez dokladov.
Americké imigračné úrady majú pred sebou náročné dni, po Trumpovej inaugurácii sa začne zatýkanie osôb bez dokladov
„Zobrali mi brata a ja som sa musel starať o malého,“ hovorí Andyho strýko Osvaldo, ktorý ho priviedol na letisko, ale necestuje s ním.
Andy odlieta spolu so šiestimi ďalšími deťmi vo veku od troch do 15 rokov; tri z nich majú americké občianstvo, ostatné pochádzajú z Guatemaly, ale vyrastali na Floride. Spoločne cestujú do krajiny, v ktorej nikdy neboli, alebo na ktorú majú len veľmi matné spomienky.
Miami, v ktorom približne 70 percent obyvateľstva tvoria Hispánci, sa často označuje za bránu do Latinskej Ameriky. Podobné mestá s veľkými komunitami migrantov sú v USA hlavným terčom protiimigračných opatrení a rétoriky Trumpovej administratívy, ktorá v nich nasadila ozbrojené maskované zásahové tímy, ktoré vyhľadávajú a často násilne deportujú cudzincov.
Trump nariadil masové deportácie zamerané na mestá pod vedením demokratov
Bojím sa o dieťa
Andy, ktorý sa narodil v USA, má americké občianstvo. Až do novembra žil s otcom Adinerom, ktorý bol na Floride desať rokov. Matku nevidel, odkedy sa jeho rodičia rozišli. Jedného dňa, keď otec prišiel po Andyho do školy, zastavil ho policajt – nemal víza ani povolenie na pobyt.
Andy má na chrbte batoh a na krku malý krížik. Na opätovné stretnutie s otcom sa teší, ale je „trochu nervózny“, hovorí Osvaldo, ktorý nechcel uviesť celé meno zo strachu pred zatknutím.
„Stále myslím na brata, prečo ho zobrali. A bojím sa aj o dieťa,“ dodáva.
Cestu organizuje Guatemalan Maya Center, nezisková organizácia, ktorá pomáha „vykoreneným“ deťom a rodinám v oblasti Miami. Jeho výkonná riaditeľka Mariana Blanco ešte naposledy kontroluje, či majú deti so sebou všetko potrebné.
Sú medzi nimi aj trojročný Franklin a jeho šesťročný brat Garibaldi, obaja s americkým občianstvom. Mladší má na sebe mikinu so Spidermanom, na chrbte batoh s dinosaurom a na tvári vystrašený výraz. Podobne ako Andy, cestujú za otcom, ktorého deportovali z USA. Posiela ich tam matka, ktorá v Miami pracuje na dlhé zmeny a bojí sa, že by mohla byť tiež deportovaná.
Pošliapavanie práv detí
Deti sprevádzajú dvaja dobrovoľníci z centra. Jeden z nich obviňuje súčasnú administratívu z rasizmu a pošliapavania práv detí.
„Je smutné vidieť na ich tvárach strach namiesto úsmevu,“ hovorí.
V skupinke detí je aj 11‑ročná Mariela, ktorá cestuje za matkou, pretože jej otec sa bojí zatknutia, 11‑ročný Alexis, ktorý musel po otcovej deportácii žiť pár dní u tety, ktorú nikdy predtým nevidel, či 13‑ročný Enrique, ktorý svoju matku uvidí po ôsmich rokoch, keďže jeho otec skončil v detenčnom zariadení imigračného a colného úradu ICE.
„Nikto by tým nemal prechádzať, najmä nie deti,“ hovorí šéfka centra.
Státisíce migrantov v USA stratia legálny status, vláda im dala mesiac na odchod
Všetky deti sú pôvodom Mayovia a budú sa musieť prispôsobiť životu v Guatemale, kde ich rodiny žijú najmä v chudobných vidieckych oblastiach. Väčšina starších bude musieť začať pracovať, pretože štúdium na druhom stupni a strednej škole je spojené s nákladmi, ktoré si rodičia nemôžu dovoliť.
Keď sa skupina blíži k pasovej kontrole, Andy sa náhle otočí, pevne objíme strýka Osvalda a potom sa vráti k ostatným deťom.