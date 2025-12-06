Konanie policajta, ktorý zbil Čecha pôvodom z Albánska, preveruje Úrad inšpekčnej služby

Konanie policajta, ktorý 29. novembra v ubytovni v Slovenskej Ľupči zbil Čecha pôvodom z Albánska, preveruje Úrad inšpekčnej služby. K prípadu sa vyjadrila aj policajná prezidentka Jana Maškarová.
„V službe sa občas vyskytnú situácie, ktoré preveria každého z nás. V tomto prípade došlo k incidentu, ktorý vyžaduje dôkladné preverenie. Prípad je nezávisle preverovaný na Úrade inšpekčnej služby, aby bolo jasné, čo sa stalo a aké kroky sú primerané,“ uviedla. Ako dodala, dôrazne odmieta akékoľvek konanie príslušníka Policajného zboru, ktoré môže u verejnosti vyvolať dojem zlyhania a oslabiť dôveru v políciu.
„Ak sa potvrdí, že v tomto prípade došlo k pochybeniu, budú vyvodené dôsledky v súlade so zákonom. Každý takýto prípad berieme veľmi vážne a pristupujeme k nemu s plnou zodpovednosťou,“ zdôraznila s tým, že zároveň dlhodobo prijímajú a priebežne posilňujú opatrenia, ktoré zvyšujú pripravenosť príslušníkov tak, aby mali jasné pravidlá, kvalitný výcvik a podmienky na výkon služby.
Video na sociálnej sieti
Na sociálnej sieti koluje video, v ktorom policajt bez identifikačného štítku bije českého žeriavnika pôvodom z Albánska. Policajti prišli do ubytovne v Slovenskej Ľupči, aby ho z nej vyviedli, no keď ich požiadal o čas na zbalenie vecí, tak ho fyzicky napadli a rasisticky urážali, vyjadril sa Čech pre denník SME. Po útoku vykašliaval a zvracal krv. Zvažuje podanie trestného oznámenia.
Banskobystrická polícia popísala prípad tak, že prijala oznámenie od majiteľky domu, že jej nájomník sa správa agresívne, odmieta opustiť izbu, oznamovateľku verbálne napáda a poškodzuje zariadenie izby. Po príchode hliadky uviedla, že muž mal poškodzovať zariadenie domácnosti a dokonca fyzicky napádať aj jej otca.
Verbálny útok a agresívne správanie
Spoločne sa presunuli k mužovi, ktorého polícia vyzvala k predloženiu dokladov totožnosti. Muž podľa polície verbálne na policajtov útočil a správal sa agresívne. Na opakované výzvy, aby upustil od protiprávneho konania a opustil dom, nereagoval. Muž u hliadky budil dôvodné podozrenie, že vykazuje známky požitia omamných a psychotropných látok.
„Jeho agresívne správanie sa stupňovalo a na opakované výzvy policajtov nereagoval,“ opisuje polícia s tým, že boli voči nemu použité donucovacie prostriedky. „Po pár dňoch od incidentu muž zverejnil na sociálnej sieti video so subjektívnym komentárom k udalosti. Presný priebeh je predmetom prešetrenia kontrolných orgánov,“ dodala polícia. Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici nariadil v tejto veci kontrolu.