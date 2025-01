Policajný zbor povedie prvýkrát v histórii Slovenska žena, Maškarová sa nechcela vyjadriť k zrušeniu NAKA – VIDEO, FOTO

Na čele Policajného zboru bude stáť po prvý raz v histórii Slovenska žena. Poverenou riadením Policajného zboru sa stala generálka Jana Maškarová.

„Tento rok to bude presne 30 rokov, čo pani generálka je na strane zákona, či už v Policajnom zbore, alebo posledné štyri roky na Národnom bezpečnostnom úrade. Som presvedčený, že je tá správna osoba, ktorá sa ujme riadenia Policajného zboru,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Viceprezidentkou Policajného zboru bola v rokoch 2018 až 2021. Šutaj Eštok sa zároveň poďakoval bývalému policajnému prezidentovi Ľubomírovi Solákovi, ktorého nedávno odvolal. „Moju dôveru vždy požíval a požívať bude. Myslím si, že sme spoločne urobili kus práce,“ uviedol.

Predstavila priority

Maškarovej hlavnou prioritou je stabilizovať Policajný zbor, ktorý je personálne poddimenzovaný. Chcela by vytvoriť také prostredie, aby policajti neboli frustrovaní a demotivovaní, ale aby boli hrdí na to, kde pracujú. Opatrenia, ktoré chce v tomto smere podniknúť, predstaví na parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť.

Zamerať sa chce najmä na motivovanie mladých ľudí, vytvorenie dobrých platových podmienok, dobrú zdravotnú starostlivosť, podporu v bývaní a efektívny kariérny rast. Budovať tiež chce dôveru verejnosti v Policajný zbor.

„Chcela by som, aby sa verejnosť obracala s dôverou na Policajný zbor a aby policajti konali nestranne a zákonne. To môžeme dosiahnuť otvorenou komunikáciou s komunitami a so školami,“ dodala. Neplánuje žiadne veľké personálne výmeny a hovorí, že nie je žiadny strašiak, očakáva však od svojich podriadených veľké pracovné nasadenie.

„Tento faktor, že pani generálka má vysoké pracovné tempo a je workoholička, bol jeden z rozhodujúcich, pretože ja chem mať pri sebe ľudí rovnakého razenia ako som ja,“ povedal Šutaj Eštok.

Bola pri zrode NAKA

Maškarová stála pri zrode Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorú Šutaj Eštok zrušil. K jej zrušeniu sa nechcela vyjadriť.

„Neviem sa k tomu relevantne vyjadriť. Vôbec teraz nemám detailný prehľad, ako teraz funguje Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Efektívne riadenie je jednou z tém, ktorým sa chem venovať, takže určite aj tam budú zamerané moje kroky. Budem trvať na tom, aby všetky útvary fungovali tak, aby boj proti trestnej činnosti bol efektívny,“ reagovala.

Ministrov nápad na zavedenie kamier na školách vníma veľmi pozitívne. Podľa nej je to dobrý prostriedok na zabránenie protiprávnemu konaniu.

Nešťastné vyjadrenia politikov

Podľa Maškarovej je nešťastné, keď sa politici verejne vyjadrujú k témam, ako je údajné pôsobenie zahraničných skupín s cieľom dosiahnuť na Slovensku štátny prevrat. Dodala však, že nie je oprávnená komentovať politikov.

„Ja som policajt a budem konať tak, aby naši policajti, ak takúto informáciu majú, že je páchaný nejaký trestný čin, bezodkladne konali. Ak nám príde podnet, určite sa tým budeme zaoberať. Predpokladám, že operatívne zložky sa tomu venujú,“ povedala.

Zdôraznila, že polícia prešetrí akýkoľvek podnet, aj ak príde zo strany vylúčených poslancov z Hlasu. Tí sa verejne vyjadrili, že evidujú zvýšený záujem bezpečnostných zložiek o ich osoby.