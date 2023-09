Martin Škrtel sa stretne s fanúšikmi v kinách vo viacerých mestách Slovenska

Filmový dokument o futbalovej legende Martinovi Škrtelovi dorazí do kín už o pár dní. Od štvrtka 28. septembra tak budú mať možnosť fanúšikovia spoznať jeho futbalový príbeh na plátnach kín po celom Slovensku. A pri tejto príležitosti sa Martin rozhodol osobne vyraziť do šiestich miest, kde ho budú môcť stretnúť osobne.

Príbeh chlapca z Ráztočna, ktorý to dotiahol až na lídra viacerých špičkových európskych mužstiev, kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie či viacnásobného držiteľa ocenenia Futbalista roka, odhalí to, čo si Martin Škrtel dlhé roky veľmi úzkostlivo strážil. Svoje súkromie. Tieto dvere otvoril až českému režisérovi a producentovi Petrovi Větrovskému (dokumenty Attila, Jan Koller), ktorý Škrtelovu dôveru nesklamal a natočil veľmi silný a emotívny prierez obdobia od začiatku jeho kariéry až po jej ukončenie.

Foto: Continental film

Film sa nakrúcal približne rok a okrem samotného Martina Škrtela a jeho rodiny budú mať diváci vo filme možnosť vidieť aj ďalšie hviezdy svetového futbalu ako Steven Gerrard, Luis Suárez, Jamie Carragher či trénerského velikána Raffaela Beníteza, ktorí si na Martina zaspomínali. Názov Martin Škrtel: Buď, alebo nie je náhodný. Podľa slov jeho blízkych totiž vždy rozdeľoval fanúšikov. Jedni ho milujú a druhí nenávidia. Škrtel sa v snímke nebál ani negatívnych tém a udalostí a režisér ho s nimi konfrontoval. To všetko urobilo z filmu veľmi zaujímavý pohľad nielen do zákulisia futbalovej kariéry, ale tiež do života samotného futbalistu.

Ako prví mali možnosť film vidieť už diváci v Trnave, kde Škrtel minulý rok ukončil svoju profesionálnu futbalovú kariéru. Unikátnu projekciu priamo na futbalovom štadióne malo možnosť vidieť takmer 3.000 divákov o takmer tri týždne skôr, ako sa film dostal do kín.

Počas otváracieho víkendu sa však Martin rozhodol dať možnosť stretnúť sa s ním čo najväčšiemu počtu fanúšikov futbalu po Slovensku a od štvrtka 28. septembra do nedele 1. októbra príde pozdraviť divákov postupne na projekcie v Bratislave, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici a v Nitre. Po každej projekcii bude zorganizovaná hodinová autogramiáda, kde budú mať fanúšikovia možnosť nielen získať jeho podpis, ale sa s ním aj odfotiť.

Foto: Continental film

Harmonogram autogramiád:

28. 9. (štvrtok) Bratislava – CINEMAX BORY -18:00 projekcia filmu, 20:00 autogramiáda

29. 9. (piatok) Trenčín – CINEMAX MAX – 18:00 projekcia filmu, 20:00 autogramiáda

30. 9. (sobota) Prešov – CINEMAX NOVUM – 14:00 projekcia filmu, 16:00 autogramiáda

30. 9. (sobota) Košice – CINEMAX OC OPTIMA – 18:00 projekcia filmu, 20:00 autogramiáda

1. 10. (nedeľa) Banská Bystrica – CINEMAX EUROPA – 14:00 projekcia filmu, 16:00 autogramiáda

1. 10. (nedeľa) Nitra – CINEMAX MAX – 18:00 projekcia filmu, 20:00 autogramiáda

