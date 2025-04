Martin Pospíšil chcel hrať na MS v hokeji 2025 aj cez bolesť. Verí, že brat Kristián na šampionát pôjde

Martin Pospíšil veľmi chcel reprezentovať Slovensko na blížiacich sa majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku. V rozhovore pre denník Šport fyzicky hrajúci útočník prezradil, že od februára mal na magnetickej rezonancii nález na priťahovači brušného svalu a s týmto zranením dohral ročník v drese Calgary v NHL.

Jeho tím len tesne nepostúpil do play-off, hoci získal viac bodov ako Montreal aj New Jersey, teda tímy, ktoré vo vyraďovacej časti nechýbajú.

Hral som zranením

„Mal som mítingy s doktorom a fyzioterapeutom, nakoniec dospeli k záveru, že na majstrovstvá sveta by som nemal ísť. Je to veľká škoda. Bojoval som v sezóne so zranením, posledný mesiac a pol som ani netrénoval. Potrebujem dlhšiu rehabilitáciu. Volal som aj so špecialistom z New Yorku, ktorý povedal, že je veľká šanca, aby som sa vyhol operácii. Mohlo by sa to dať dokopy samo. Ak by sa to nepodarilo, čaká ma operácia,“ vysvetlil Martin Pospíšil pre Šport.

Chcel hrať aj cez bolesť

Dvadsaťpäťročný univerzálny útočník s rýchlymi nohami a skvelým fyzickým fondom priznal, že na svetový šampionát chcel ísť aj napriek zraneniu a bolestiam.

„Volal som so zástupcami reprezentácie, že by som prišiel aj so zlomenou rukou. Dalo by sa možno hrať aj s tým, išiel by som cez bolesť, ale musím brať ohľad na to, že Calgary ma platí a majú takýto názor. Musím sa pozerať na veci z dlhodobého hľadiska. Potrebujem poriadnu letnú prípravu, dlhú ďalšiu sezónu a chcem si zahrať na zimnej olympiáde v Miláne. To je môj sen,“ objasnil zvolenský rodák.

Bol najproduktívnejší

Vlani na svetovom šampionáte v Ostrave a Prahe bol Martin Pospíšil so 7 bodmi (3+4) najproduktívnejší Slovák a to bol na vrcholnom podujatí v mužskej kategórii nováčik. Tento rok chcel hrať v Štokholme spoločne s bratom Kristiánom z Komety Brno, ktorý síce nastupuje v českom finále play-off proti Pardubiciam, ale má zranené koleno. Takže je možné, že do Švédska nepocestuje ani jeden z Pospíšilovcov.

Dúfa, že aspoň Kristián

„Dúfam, že Kristián stihne šampionát a bude v poriadku. S ním to nesúvisí, aj keď určite by som si rád znova s bratom zahral. Mám neskutočné spomienky na olympijskú kvalifikáciu, kde sme hrali spolu a takisto vlaňajšie majstrovstvá sveta. Chcel som si s Kristiánom prvýkrát zahrať spolu aj na šampionáte. Hádam sa to podarí o rok,“ podotkol M. Pospíšil.

Namiesto lídrov mladí z AHL?

Na otázku, či Slovensku nebudú chýbať na tohtoročnom svetovom šampionáte ofenzívni lídri, keďže do Švédska necestujú Marek Hrivík, Peter Cehlárik, Libor Hudáček, Marián Studenič a zatiaľ ani jeden hráč z NHL, Pospíšil mal takúto odpoveď:

„Verím, že dostanú šancu chalani z AHL a chopia sa jej. Veľa ľudí ani nečakalo, že ja budem mať také vydarené majstrovstvá sveta ako vlani. Niekedy je dobré, keď dostanú príležitosť nečakané mená a využijú to Verím, že máme stále dostatok mladých chalanov, ktorí sa ukážu.“

Prečo nestrieľa góly?

Na drobnú výčitku, že v 81 zápasoch nedávno skončenej základnej časti NHL strelil len štyri góly (pridal aj 21 asistencií), Pospíšil pre Šport zareagoval:

„Musím viac strieľať, najmä v prvej polovici sezóny mi chýbali strely. Odmalička som hrával centra, tvoril hru. Zo dňa na deň som mal byť strelec, ktorý sa len bude tlačiť do bránky. Musím byť viac sebec a zmeniť štýl hry. Posnažím sa na tom pracovať aj z mentálnej stránky.“