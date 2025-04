Nie je ich mnoho. Brankári, ktorým Ovečkin nedal gól, dostali špeciálny darček - VIDEO, FOTO

Žiadny hráč v histórii NHL nestrelil viac gólov ako Alexander Ovečkin.

Pred dvomi dňami strelil 895. gól v NHL kariére, čím prekonal Wayna Gretzkého.

Väčšina brankárov, na ktorých Rus počas svojej kariéry v NHL narazil, inkasovala od ruskej superhviezdy presný zásah.

Celkovo bolo len 28 brankárov, proti ktorým moskovský rodák nastúpil a neprekonal ich.

Od sponzora zámorskej súťaže tak dostali pomerne unikátny darček. Informoval o tom web si.com.

Od známej pivovarníckej spoločnosti obdŕžali vlastnú oslavnú plechovku.

Je na nich text, ktorý znie: „Najlepší strelec všetkých čias vám nedal gól“. Vyobrazené sú tam aj počty striel, ktorým čelili.

Medzi aktívnymi brankármi NHL, ktorých Ovečkin zatiaľ neprekonal, sú Vítek Vaněček, Akira Schmid, Lukáš Dostál, Kevin Lankinen, Joel Blomqvist, Joel Hofer, Anthony Stolarz, Jakub Dobeš a Joey Daccord.

Budweiser sent celebratory cans to goalies who did not get scored on by Ovi at any point in their careers 😂

(via @BudweiserCanada, @Cujo) pic.twitter.com/DnLX1VyhJn

— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) April 7, 2025