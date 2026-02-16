Martin Harich: Od 15-ročnej hviezdičky v SuperStar k splnenému snu - hudbe, ktorá ho živí

Autenticita ako jeho najväčšia zbraň. Martin Harich vyhol pascám slávy SuperStar, zažil pouličných koncertovanie v Amerike aj v Európe, kde ich vyháňala polícia, nahral osem albumov objavil pokoj na Liptove s rodinou po 15 rokoch hudobného putovania. Vybojoval zápas s vlastným perfekcionizmom, vyhral sa AI a je si istý, že umelá inteligencia, živého hudobníka tak skoro nenahradí.
Mladým, ktorí sú chcú začať s hudbou, dáva Martin jednoduchú radu: „Buď sám sebou!“ Rozhodnutia, ktoré vo svojom živote urobil neľutuje. Obzerať sa príliš dozadu, nepovažuje za dobrý nápad. „Život je ako schody. Jasné, keď si pustím svoj prvý album, tak by som to totálne celé prekopal, možno aj nevydal. Ale bez neho by neprišiel ten druhý, a potom tretí, a a štvrtý a teraz ôsmy. Proste to tak bolo a som vďačný za veci, ktoré mám vo svojom živote,“ dodáva Martin Harich.
V tomto rozhovore s Martinom Harichom sa dozviete aj o:
- Či bol v škole rebelom, alebo skôr sedel v kúte
- Ako ho od plienok lákala hudba vďaka otcovi a ako si ako 12-ročný kúpil vlastné bubny.
- Príbehoch z pouličných koncertov v Amerike, kde ich vyháňala polícia, no zároveň to formovalo jeho autenticitu.
- Aký je rozdiel medzi publikom na Slovensku a v Británii.
- Či sa dá s americkým policajtom aj zaspievať.
- Boji s perfekcionizmom, experimentoch s AI v tvorbe a prečo ho viac baví „progress over perfection“.
- Rodinnom živote na Liptove, kde našiel pokoj po nomádskych rokoch.
- A ako sa správať, aby sa človek nezbláznil.