Spoko zo Smola a hrušky: Ako sme sa z garážových pankáčov dostali k hitom a prežili 28 rokov bez vyhorenia - ROZHOVOR

Rozhovor Fish & Chips s frontmanom kapely Smola a hrušky.
Matej "Mett" Martinček
1 min. čítania
Frontman kapely Smola a hrušky Jozef „Spoko“ Kramár v rozhovore pre SITA v podcaste Fish & Chips prezrádza, prečo názov kapely vznikol z „nachytaného na hruškách“, ako sa učili hrať počas jazdy a prečo vianočné pesničky ako „Na Vianoce patríme k sebe“ dobýjajú rádiá.

Vtipný punk-rockový mix kapely Smola a hrušky inšpirovaný Clashom a Sex Pistols sa premenil na nezaraditeľný štýl, ktorý baví na koncertoch, v rádiách a aj na Vianoce. Spoko otvorene hovorí aj o feedbacku od publika, strate členov kapely, nahrávkach, ktoré vznikli za 10 minút aj o tom, ako si zachoval energiu bez civilnej práce.

V rozhovore Fish & Chips s frontmanom Smola a hrušky sa dozviete:

  • ako vznikol názov „Smola Hrušky“ z detskej poviedky a prečo je nezabudnuteľný.
  • príbeh prvého hitu „Matura“ a ako YouTube zachytil kapelu už v roku 2007.
  • o tajomstvá tvorby – od skladieb za 10 minút až po inventúru starých demáčov.
  • prečo vianočné pesničky píše na dovolenke v apríli
  • ako spolupracoval s orchestrom Slovenského rozhlasu
  • ako šport formuje vytrvalosť
  • ako nevyhorieť

