Spoko zo Smola a hrušky: Ako sme sa z garážových pankáčov dostali k hitom a prežili 28 rokov bez vyhorenia - ROZHOVOR

Frontman kapely Smola a hrušky Jozef „Spoko“ Kramár v rozhovore pre SITA v podcaste Fish & Chips prezrádza, prečo názov kapely vznikol z „nachytaného na hruškách“, ako sa učili hrať počas jazdy a prečo vianočné pesničky ako „Na Vianoce patríme k sebe“ dobýjajú rádiá.
Od klavíra k Antigone: Ako Broňa Kováčiková improvizuje 6-minútové ticho na javisku a sníva o monodrame
Vtipný punk-rockový mix kapely Smola a hrušky inšpirovaný Clashom a Sex Pistols sa premenil na nezaraditeľný štýl, ktorý baví na koncertoch, v rádiách a aj na Vianoce. Spoko otvorene hovorí aj o feedbacku od publika, strate členov kapely, nahrávkach, ktoré vznikli za 10 minút aj o tom, ako si zachoval energiu bez civilnej práce.
V rozhovore Fish & Chips s frontmanom Smola a hrušky sa dozviete:
- ako vznikol názov „Smola Hrušky“ z detskej poviedky a prečo je nezabudnuteľný.
- príbeh prvého hitu „Matura“ a ako YouTube zachytil kapelu už v roku 2007.
- o tajomstvá tvorby – od skladieb za 10 minút až po inventúru starých demáčov.
- prečo vianočné pesničky píše na dovolenke v apríli
- ako spolupracoval s orchestrom Slovenského rozhlasu
- ako šport formuje vytrvalosť
- ako nevyhorieť
Podcast Fish & Chips si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách: