Marketing RULEZZ 2023: Investovať do dlhodobej komunikácie prináša výsledky

Toto bola jedna z kľúčových správ, ktorá zaznela na konferencii Marketing RULEZZ, ktorá sa uskutočnila 22.11. v bratislavskej Starej tržnici. S viac ako 800 účastníkov naživo a 1100 divákmi online prenosu si RULEZZ potvrdil status najväčšej marketingovej konferencie u nás.

Dobrou správou je, že marketingové rozpočty zostanú v budúcom roku približne rovnaké ako v roku 2023 – myslí si to spolu 48% respondentov prieskumu medzi účastníkmi konferencie. Štvrtina z nich dokonca predpokladá ich medziročný rast. Spolu teda takmer 75% marketérov a agentúr je presvedčených, že aj napriek vysokej inflácii, vysokým cenám energií a potravín zrejme nesmerujeme v našom biznise k recesii a investície do marketingu a komunikácie budú rásť.

Ďalšou témou, ktorú uchopili viacerí spíkri, je alokovanie marketingových rozpočtov. „Marketingové rozpočty nie sú pre firmu náklady, ale investície“, rámcoval Les Binet, svetová hviezda marketingovej efektivity z adam&eve DDB Londýn. „Marketing je palivo, ktoré drží lietadlo – vašu firmu – vo vzduchu“, zaznelo poetickejšie. Ako však upozornil, vždy k čase krízy majú šéfovia firiem sklony urobiť dve veci, ktoré spravidla situáciu zhoršia: prísť s akciovými cenami produktov a obmedziť marketingové budgety. „Je to bullshit: je to ako na klzkej vozovke dupnúť na brzdu. Investujte do svoje značky dlhodobo a pri kríze budete cenovo rezistentnejší. Okrem toho by bola škoda nevyužiť lacnejší mediálny priestor na zvýšenie svojho share of voice,“ radí Les Binet.

Ak Les Binet hovorí o pravidle 60/40 (viac prostriedkov do dlhodobejšej komunikácie a značky, menej do proma a taktických kampaní), slovenské firmy majú svoje marketingové rozpočty nastavené v opačnom garde. Ukázal to prieskum, ktorý realizovali TheMarketers.biz, Go4Insight spolu s Asociáciou PR na Slovensku (APRSR). A medziročne sa tento pomer prakticky nemení, čo znamená, že pri tomto tempe dosiahnu investície do dlhodobých aktivít značky 60% podiel zhruba o 20 rokov… Nájdeme tu však aj pozitívne momenty: finančné inštitúcie majú dynamiku k dosiahnutiu magických 60% oproti zvyšku trhu markantnú.

Okrem Lesa Bineta sa k týmto aktuálnym témam venovali aj profesorka Magda Nenycz-Thiel z Ehrenberg-Bass Institutu, ktorý vedie Byron Sharp, Stefan Sarvaš z Mars Inc. či Ronald Ižip, šéfredaktor týždenníka TREND. A k tomu ďalších takmer 60 spíkrov z domu i zahraničia. No a konferenciu už tradične uzavrel svojou prednáškou neodolateľný Mišo Pastier, ktorého Rišo Mareček prirovnal k slovenskej verzii Marka Ritsona.

Marketing RULEZZ 2023 otvoril nielen na hlavnom pódiu, ale aj v dvoch paralelne bežiacich workshopoch veľa aktuálnych tém: ADMA rozobrala problematiku mladých talentov, IAB Slovakia hovorila o novom fenoméne Retail médiá, APRSR so sociológom Michalom Vašečkom diskutovala o zmiernení polarizácie spoločnosti. Nechýbali hot digitálne témy, ale aj AI či ESG. Na čom sa však všetci účastníci konferencie zhodli, to je neopakovateľná atmosféra konferencie, efektné rock star stage, ale hlavne výživný networking pre celú marketingovú branžu. Tento rok tam bol naozaj každý. Veď nakoniec, pozrite si sami fotogalériu z konferencie Marketing RULEZZ 2023 TU.

