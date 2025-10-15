Mario Sauer sa vrátil ako správny kapitán. Na prvý gól prihral a druhý sám strelil - parádne - VIDEO

Štyri zápasy = tri víťazstvá a jedna remíza. To je doterajšia bilancia slovenského výberu do 21 rokov v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v roku 2027.
Októbrový asociačný termín priniesol okrem remízy 2:2 v Írsku a aj tretie slovenské víťazstvo. Slovenskí mladíci v Košiciach potvrdili úlohu favorita proti hráčom Moldavska a zvíťazili 2:0 (2:0).
V tabuľke D-skupiny to znamená priebežné prvé miesto pre Slovensko o bod pred Anglickom, ktoré odohralo o zápas menej.
Gól aj asistencia
V Košickej futbalovej aréne Slováci všetko podstatné vybavili v úvodných 17 minútach. A pri všetkom bol staronový kapitán Mario Sauer. Najprv Adrián Fiala po jeho prihrávke strelil prvý reprezentačný gól a potom Sauer sám skóroval.
Skoré góly
Stredopoliar francúzskeho Toulouse, ktorý nedávno strávil pár dní v reprezentačnom A-tíme SR, napriahol z pravej strany na bližšiu žrď a brankár Moldavska Roman Dumenco po druhý raz inkasoval. Ďalšie slovenské šance sa gólmi neskončili, a tak si však zo zápasov proti Moldavčanom pripísali Slováci „povinných“ šesť bodov.
„Dali sme dva skoré góly, čo nám pomohlo na rozdiel od zápasu v Moldavsku. S týmto zámerom sme šli do stretnutia a som rád, že sa nám to podarilo. Bol som hladný po futbale, v reprezentácii je to viac o zápasoch ako tréningoch. Som rád, že mi to vyšlo z individuálneho, ale najmä z tímového hľadiska,“ uviedol Mario Sauer podľa webu futbalsfz.sk.
Posunuli sa dopredu
Rovnaký zdroj cituje aj reprezentačného trénera SR „21“ Jaroslava Kentoša.
„Mali sme veľmi dobrý vstup do prvého polčasu, podarilo sa nám streliť dva góly po pekných akciách. Naša hra v útoku mala dobré parametre, škoda ďalších nepremenených šancí. Zápas sme mohli zavrieť už v prvom polčase. Som rád, že sme to celkovo zvládli, v porovnaní so septembrom sme sa posunuli aj v procese dopredu.“
V novembri čakajú na slovenských mladíkov dva kvalifikačné zápasy – oba v Prešove. Najprv 13.11. privítajú výber Kazachstanu a o päť dní neskôr tím Anglicka.