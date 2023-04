Marcinková a Ledecký budú na kandidačnej listine SaS vysoko, o spájaní strana zatiaľ mlčí

Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký budú na vysokých miestach kandidačnej listiny strany Sloboda a Solidarita (SaS), povedal v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 Branislav Gröhling.

Do volieb podľa neho plánuje strana ísť samostatne, k spájaniu s inými stranami sa nechcel vyjadrovať. Dodal, že nemajú v úmysle lákať do strany známe osobnosti, ktoré by sa vynímali, skôr sa chcú sústreďovať na odborníkov. Uviedol tiež, že strana Hlas-SD nie je želaným partnerom a nedokáže si predstaviť spoluprácu s hnutím OĽaNO na čele s Igorom Matovičom.

To, či strana Za ľudí pôjde do volieb samostatne, bude rozhodnutím orgánov strany, povedala v relácii predsedníčka strany Veronika Remišová. Uviedla, že rokujú s viacerými subjektmi, výsledky oznámia po skončení rokovaní. Dodala, že k strane sa v súvislosti s nadchádzajúcimi predčasnými voľbami pridávajú rôzne osobnosti a má v prieskumoch podobné percentá ako strana povereného predsedu vlády Eduarda Hegera Demokrati.