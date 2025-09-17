Manchester United je šiesty rok bez prerušenia v strate, aj keď mal rekordné príjmy

Old Trafford
Futbalový štadión Old Trafford, ktorý je domovom anglického futbalového klubu Manchester United. Foto: london2012.com
Anglický futbalový klub Manchester United šiesty rok po sebe zaznamenal čistú stratu. Stalo sa tak napriek tomu, že „Red Devils“ dosiahli rekordné príjmy vo výške 666,5 milióna libier (cca 768 miliónov eur) za sezónu 2024/2025.

Klub, ktorý v predchádzajúcom ročníku nehral v Lige majstrov a skončil až na 15. mieste v tabuľke Premier League, čo je jeho najhoršie umiestnenie za posledných 51 rokov, zaznamenal mierny nárast príjmov o 0,7 percenta a výrazne znížil prevádzkovú stratu z 69,3 milióna na 18,4 milióna libier.

Celková strata klubu klesla zo 113,2 milióna na 33 miliónov libier po rozsiahlych úsporných opatreniach vrátane prepúšťania, na ktoré dohliadal spolumajiteľ Jim Ratcliffe. Generálny riaditeľ Omar Berrada uviedol, že klub začína pociťovať pozitívne efekty týchto opatrení a buduje sa na dlhodobý úspech.

„Na ihrisku sme spokojní s posilami, ktoré sme získali v lete. Mimo neho prechádzame štrukturálnymi a personálnymi zmenami, ktoré nás pripravia na dosahovanie športových a komerčných cieľov,“ povedal Berrada.

Rekordné komerčné príjmy vo výške 333,3 milióna libier boli podporené začiatkom päťročnej zmluvy so sponzorom Snapdragon, kým príjmy z domácich zápasov dosiahli rekordných 160,3 milióna libier. Klub očakáva, že v nasledujúcom finančnom roku príjmy dosiahnu 640 až 660 miliónov libier, aj keď nebude hrať v európskych súťažiach.

Podľa januárového rebríčka Deloitte Football Money League sa tím z Old Traffordu umiestnili na štvrtej priečke za španielskym Real Madridom, anglickým Manchestrom City a francúzskym Parížom Saint-Germain, čo dokazuje finančnú silu klubu napriek športovým neúspechom.

Tím začal novú sezónu slabšie, keď získal len štyri body z prvých štyroch zápasov Premier League, čo je najhorší štart od sezóny 1992/1993. Tréner Rúben Amorim je pod veľkým tlakom pred sobotňajším domácim zápasom proti FC Chelsea.

