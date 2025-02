Konsolidácia na anglický spôsob. Manchester United plánuje prepustiť ďalšie stovky zamestnancov

Spolumajiteľ anglického futbalového veľkoklubu Manchestru United Sir Jim Ratcliffe zvažuje ďalšie prepúšťanie zamestnancov. Tvrdí to britská televízia BBC s dodatkom, že klub hľadá ďalšie možnosti znižovania nákladov. „Červení diabli“ stratili za posledné tri roky takmer 300 miliónov libier (v prepočte približne 360 miliónov eur, pozn.), čo možno považovať za jav dlhodobo finančne neudržateľný.

O prácu príde 100 až 200 ďalších zamestnancov

Zdroje tiež uvádzajú, že klub spoluvlastnený spoločnosťou Ineos plánuje rozviazať pracovné zmluvy s približne 100 až 200 zamestnancami. Vedenie Manchestru United tieto informácie nepotvrdilo ani nevyvrátilo. Známe nie je zatiaľ ani to, o aké oddelenia pôjde. Rozhodnúť by sa podľa BBC malo do 14 dní.

Manchester United môže uzavrieť svoju kanceláriu v Londýne, konkrétne v Kensingtone, aj keď predstavitelia klubu tvrdia, že si zachovajú prítomnosť v hlavnom meste na podporu predaja a spolupráce s globálnymi partnermi.

Skončila aj dlhoročná duša tímu

Spoločnosť Ineos už vlani vykonala viaceré škrty, vrátane prepustenia 250 zamestnancov, odobrania statusu Sira Alexa Fergusona ako plateného veľvyslanca a ukončenia politiky bezplatného cestovania zamestnancov na finálové zápasy.

Klub tvrdí, že ušetrené prostriedky môžu byť investované do posilnenia prvého tímu, pričom odhaduje, že posledné kolo prepúšťania by mohlo ušetriť približne 45 miliónov libier ročne. Okrem toho opúšťa Old Trafford aj dlhoročná šéfka tímových operácií Jackie Kayová, ktorá v United pôsobila takmer 30 rokov.