Židovská komunita v Manchestri vyzvala trénera Guardiolu, aby sa sústredil na šport

Španielskeho futbalového trénera Pepa Guardiolu z anglického klubu Manchester City vyzvali od predstavitelia židovskej komunity, aby sa sústredil iba na futbal po tom, čo vyjadril názory na utrpenie obetí globálnych konfliktov.
Guardiola minulý týždeň na charitatívnej akcii v rodnej Barcelone prejavil podporu palestínskym deťom. Následne na tlačovej konferencii v utorok uviedol, že ho bolí utrpenie nevinných ľudí v konfliktoch na Blízkom východe, v Sudáne a na Ukrajine a cíti povinnosť o týchto problémoch hovoriť.
Židovská komunita v anglickom Manchestri však jeho vyjadrenia kritizovala, pretože sa obáva, aby podobné výroky nepodnecovali antisemitské činy.
„Opakovane sme žiadali významné osobnosti, aby si dávali pozor na slová, ktoré používajú, vzhľadom na to, ako židovský ľud čelí útokom po celom svete. Pep Guardiola je futbalový tréner. Aj keď jeho humanitárne vyjadrenia môžu byť dobre mienené, mal by sa zamerať na futbal,“ uviedli náboženskí zástupcovia prostredníctvom stanoviska na platforme X.
𝐉𝐑𝐂 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐎𝐍 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓𝐒 𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐁𝐘 𝐏𝐄𝐏 𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐈𝐎𝐋𝐀
“We have repeatedly asked for prominent individuals to be mindful about the words they use given how Jewish people have had to endure attacks across the globe.
Pep Guardiola is a football… pic.twitter.com/mBshpaWh3v
— Jewish Representative Council of GM & Region (@JewishMCR) February 4, 2026
Židovský výbor tiež vyjadril nesúhlas s tým, že Guardiola nepreukázal solidaritu so židovskou komunitou v Manchestri po teroristickom útoku na synagógu Heaton Park z vlaňajšieho októbra, zahynuli pri ňom dvaja ľudia.
„Je to obzvlášť nepríjemné vzhľadom na to, že nevyužil svoj významný vplyv, aby prejavil podporu židovskej komunite, ktorá bola terčom útoku len niekoľko míľ od Etihad Stadium. Dôrazne žiadame pána Guardiolu, aby dával väčší pozor na svoje vyjadrenia v budúcnosti kvôli významnému riziku, ktorému je naša komunita vystavená,“ dodali predstavitelia výboru.
Pep Guardiola je známy tréner Manchestru City, ktorý sa často vyjadruje aj k spoločenským a humanitárnym témam. Jeho vyjadrenia týkajúce sa konfliktov a obetí v rôznych častiach sveta však tentoraz vyvolali kontroverziu v rámci miestnej židovskej komunity v Manchestri.