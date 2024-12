Manchester City prehral aj v Turíne. Gündogan: Súperom stačí málo, aby nás vyviedli z rytmu (video)

Futbalisti Manchestru City už poriadne ani nevedia, ako chutia víťazstvá. „The Citizens“ vyhrali iba jeden z ostatných desiatich zápasov vo všetkých súťažiach a na sebavedomí im nepridalo ani stredajšie (11. 12.) vystúpenie v rámci Ligy majstrov v Turíne.

Prehrou 0:2 s Juventusom si vyrovnali bilanciu v milionárskej európskej súťaži na 2 víťazstvá – 2 remízy – 2 prehry a klesli na 22. priečku 36-člennej tabuľky.

Dve kolá pred koncom tak balansujú na hrane postupu do vyraďovacej časti, keďže účasť v šestnásťfinále si vybojujú tímy na 9. – 24. mieste. Prvá osmička v konečnej tabuľke ligovej fázy pôjde priamo do osemfinále, teda medzi 16 najlepších.

„Juventus má skvelé mužstvo, bude mu patriť budúcnosť. My bojujeme sami so sebou, ale výhovorky neobstoja. Iba vlastnou hrou sa môžeme posunúť vyššie a to sa aj stane. Stále sa o to snažíme, hra už naznačuje zlepšenie, ale k víťazstvám máme ďaleko,“ skonštatoval tréner Pep Guardiola podľa webu Európskej futbalovej únie (UEFA).

Jeho zverenci vyhrali štyri majstrovské tituly v Premier League za sebou a vlani ovládli aj Ligu majstrov. Napriek tomu sa dostali do takej krízy, že s výnimkou nedávneho triumfu nad Nottinghamom (3:0) sa natrápia aj na strelenie čo len jedného gólu. Skúsený stredopoliar Ilkay Gündogan si myslí, že čierne obdobie v tíme má mentálny základ.

„Nejde nám to a súperom stačí málo, aby nás vyviedli z rytmu. Všetko, čo náš oponent na trávniku urobí, má väčšinou veľmi negatívny dopad na našu hru,“ skonštatoval 34-ročný Nemec.

On a jeho spoluhráči majú v januári dva zápasy na to, aby sa vyhli predčasnému koncu v Lige majstrov. Prvý odohrajú na trávniku veľkého francúzskeho rivala Paríž Saint-Germain, ktorý je na tom ešte horšie – na 25. mieste, čiže jednu priečku za postupovou dvadsaťštvorkou.

Svoje účinkovanie v ligovej časti LM ukončí Manchester City 29. januára doma proti belgickému tímu Club Bruggy.