Guardiola zažil nepoznané dno. Španielsky kouč ManCity trpel pri defenzívnej taktike

Pep Guardiola priznal, že nebol spokojný s defenzívnou taktikou, ktorú „ušil“ pre svoje mužstvo Manchester City v nedeľňajšom zápase najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League 2025/2026 na ihrisku Arsenalu Londýn, ktorý sa skončil remízou 1:1.
Domáci vyrovnali v nadstavenom čase zásluhou Gabriela Martinelliho, ktorý odpovedal na presný zásah Erlinga Haalanda z 9. minúty. Guardiola v druhom polčase pod vplyvom najtesnejšieho vedenia zvolil nezvyčajne opatrný herný plán, keď sa snažil udržať náskok 1:0.
Rozhodol sa vystriedať Haalanda a neskôr aj Phila Fodena, čím prešiel na obranu s piatimi hráčmi, čo sa však v konečnom dôsledku ukázalo ako neúspešné.
Neapol s Lobotkom prehral v Manchestri. Haaland v jednej štatistike lepší ako CR7 či Messi
Arsenal dokázal využiť slabé držanie lopty v podaní City, ktoré bolo iba na úrovni 32,8 %, čo je najnižšie číslo, aké kedy tím pod vedením Guardiolu zaznamenal v Premier League. „Nemôžem uveriť, že mám ďalší rekord v tejto krajine,“ žartoval Guardiola. „Musím zložiť kompliment Arsenalu, najmä keď bránime s piatimi hráčmi. Nie sme na to stavaní, ale niekedy to musíme akceptovať.“
Guardiola priznal, že mu táto taktika nebola príjemná: „Trpel som. Nepáčilo sa mi to. Ale ak súper robí dobré veci, musíme to akceptovať a zlepšiť sa.“
Obavy v Manchestri City. Rozvod Pepa Guardiolu môže ovplyvniť sezónu, varujú britské médiá
Napriek remíze si tréner City cenil ducha tímu, ktorý podľa neho chýbal v predchádzajúcej sezóne 2024/2025. „Povedal som, že mi nezáleží na výsledkoch, chcem vidieť späť ducha. V minulej sezóne sme ho stratili a teraz ho musíme získať späť. Tento týždeň sa nám to podarilo.“
Tréner Arsenalu Mikel Arteta sa vyhol komentárom k taktike Guardiolu a vyjadril hrdosť na svoje mužstvo, ktoré dominovalo v druhom polčase. „Po góle City sme začali byť lepší a v druhom polčase sme v tom pokračovali,“ povedal Arteta, ktorého tím na 2. mieste zaostáva za vedúcim Liverpoolom o päť bodov. Manchester City je po piatich zápasoch na 9. mieste tabuľky, na Liverpool stráca osem bodov.