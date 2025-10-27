Malé dievča vyhodilo svoju novonarodenú sestričku z okna

Päťročné dievča v ruskej Tatárskej republike vyhodilo z okna svoju novorodenú sestru. Telo dieťaťa našli náhodní okoloidúci. Ako referuje web TN.cz, informuje o tom porál Nabchelnij News.
„Podľa vyšetrovateľov päťročné dievčatko vyhodilo dieťa z okna bytového domu. Dieťa zomrelo,“ napísal na komunikačnej platforme Telegram ruský vyšetrovací výbor. Dieťa malo len 21 dní.
V zaparkovanom aute našli zastreleného muža a ženu v strednom veku
Podľa jednej z vyšetrovacích verzií mohlo dievča malú sestru vyhodiť zo žiarlivosti. Rodičia údajne v tom čase neboli doma. Otec bol v práci a nie je jasné, kde bola matka. Voči rodičom začali trestné stíhanie.