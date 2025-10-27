V zaparkovanom aute v Orlovej našli zastreleného muža a ženu v strednom veku

Tragickú udalosť vyšetrujú od nedeľňajšieho podvečera českí policajti v meste Orlová neďaleko Ostravy. V zaparkovanom aute našli dvoch mŕtvych ľudí. „Zbraň sme na mieste činu zaistili. Verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ uviedla polícia na sieti X. Informuje o tom web TN.cz.
V pondelok kriminalisti podľa portálu Novinky.cz konštatovali, že muž a žena, ktorých našli zastrelených v aute, boli bývalí partneri. Muž ženu zastrelil a potom spáchal samovraždu. Obaja boli v strednom veku. Podľa polície nebol muž držiteľom zbrojného preukazu.
„Ide o tragický prípad a na poskytnutie psychologickej starostlivosti a pomoci príbuzným boli privolaní krízoví interventi polície a zdravotníkov,“ uviedla hovorkyňa moravsko-sliezskej polície Soňa Štětínská.
„Je to citlivý, tragický prípad, bližšie informácie nebudeme s ohľadom na príbuzných a stav preverovania poskytovať,“ dodala hovorkyňa.