Majstri detailu prichádzajú – Nové vlajkové smartfóny Xiaomi 15T a 15T Pro s Leica optikou, najmodernejšími technológiami a skvelou štartovacou cenou!

Ide o revolučné smartóny, ktoré kombinujú pokročilé možnosti fotografie, najmodernejšie technológie a elegantný dizajn. Nová séria ponúka modely Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro, pričom oba sú navrhnuté tak, aby splnili vysoké očakávania po stránke výkonu, odolnosti a exkluzívneho dizajnu.
Špičkové fotky a videá s Leica optikou
Jednou z hlavných predností série Xiaomi 15T je fotografická výbava. Spolupráca so spoločnosťou Leica, ktorá patrí medzi svetových lídrov v oblasti optiky, umožnila vytvoriť špičkové fotoaparáty, ktoré prinášajú obrazovú kvalitu na najvyššej úrovni. Oba modely sú vybavené pokročilým trojitým systémom fotoaparátov, pričom hlavný senzor s rozlíšením 50 Mpx využíva optický objektív Leica Summilux pre zachytenie detailov a živých farieb.
Model Xiaomi 15T Pro je vybavený špičkovým obrazovým senzorom Light Fusion 900 s vysokým dynamickým rozsahom, čo značne zlepšuje kvalitu obrazu, jeho čistotu a tonálnu presnosť. Séria tiež ponúka univerzálne ohniskové vzdialenosti, ktoré používateľovi umožňujú zachytiť široké scény aj detailné zábery. Xiaomi 15T má ohniskové vzdialenosti od 15 mm do 92 mm. Model Pro dosahuje rozsah od 15 mm až do 230 mm, čo predstavuje 5-násobný optický zoom, desaťnásobný zoom na úrovni optiky a až 20-násobný digitálny zoom. Táto kombinácia umožňuje zachytiť široké krajiny či vzdialené objekty s presnosťou, ktorú ocenia hlavne outdooroví nadšenci či profesionálni tvorcovia obsahu.
V rámci tvorby videa je k dispozícií prémiová výbava. Xiaomi 15T Pro tak posúva hranice ešte ďalej: podporuje nahrávanie v 4K pri 120 fps, čo umožňuje vznik videí s filmovou kvalitou a plynulosťou. K dispozícii je tiež možnosť nahrávať 4K s 10-bit Log a LUT efektami, čím používateľom poskytuje veľkú flexibilitu pri postprodukcii.
Výbava obsahuje aj režimy portrait, street photography a bokeh efekty, umožňujúce zachytiť spontánne momenty, portréty či kompozície s profesionálnym rozostrením pozadia. Výrobca tiež zameral na rýchlu a jednoduchú obsluhu – jednotlivé režimy sú dostupné priamo z prostredia fotoaparátu, pričom užívateľské rozhranie je intuitívne a prístupné aj pre menej skúsených užívateľov.
Inovatívna konektivita a nový operačný systém HyperOS 3
Okrem špičkovej fotografie sa Xiaomi 15T výrazne odlišuje aj v oblasti konektivity. Jednou z najdôležitejších noviniek je technológia Xiaomi Astral Communication. Táto technológia umožňuje priame hlasové volania medzi zariadeniami Xiaomi 15T na vzdialenosti až 1,9 km pre model Xiaomi 15T Pro a 1,3 km pre základný model Xiaomi 15T. To všetko v prostredí bez dostupnosti mobilného alebo Wi-Fi signálu – napríklad v odľahlých oblastiach, v prírode alebo na ceste, kde je komunikácia pre veľké vzdialenosti často obmedzená.
Operačný systém Xiaomi HyperOS 3, ktorý príde začiatkom októbra, je navrhnutý tak, aby zvýšil používateľský komfort a jednoduchosť ovládania. Systém je postavený na umelej inteligencii Xiaomi HyperAI a prináša rýchle spúšťanie aplikácií, zvýšenú prepojiteľnosť so zariadeniami v ekosystéme Xiaomi a vylepšené multitaskingové možnosti. Nové rozhranie – od uzamknutých obrazoviek, tapiet, ikon, widgetov až po oznámenia – je prehľadnejšie a vzhľadovo atraktívnejšie, čo zvyšuje celkový zážitok z používania.
Displej – veľký a jasný s pôsobivým vizuálnym zážitkom
Displej je jedným z najdôležitejších prvkov moderného smartfónu a Xiaomi 15T tu určite nezaostáva. Oba modely sú vybavené doteraz najväčším dispejom pre Xiaomi. 6,83-palcový panel zabezpečuje pohlcujúci vizuálny zážitok. Rozlíšenie 1,5K a maximálny jas 3200 nitov zabezpečujú, že obsah je jasný a dobre viditeľný aj pri priamom slnečnom svetle. Displej je navyše vybavený technológiou LIPO a ultraúzkymi rámčekmi – len 1,5 mm – čo rozširuje zobrazovaciu plochu a vytvára dojem ešte väčšieho displeja bez zväčšenia veľkosti samotného zariadenia. Oba modely podporujú obnovovaciu frekvenciu 120 Hz resp. 144 Hz pri modeli Pro, čo znamená mimoriadne plynulé rolovanie, animácie a reakcie na dotyk.
Výkon a batéria – sila s dlhou výdržou
Výkon je na najvyššej úrovni vďaka výkonným procesorom MediaTek Dimensity 9400+ pre model Pro a Dimensity 8400-Ultra pre základný model Xiaomi 15T. Oba procesory boli vyrobené 3 nm technológiou, čo znamená vyššiu efektivitu, nižšiu spotrebu energie a lepší výkon. Bez ohľadu na to, či používateľ pozerá videá, hrá hry alebo pracuje s viacerými aplikáciami, zariadenia si zachovajú vysoký výkon bez spomalenia.
Batérie s kapacitou 5500 mAh zabezpečujú dostatočnú výdrž aj pri vysokej záťaži. Xiaomi 15T Pro podporuje flexibilné nabíjanie pomocou káblového nabíjania HyperCharge s výkonom 90 W a bezdrôtového nabíjania HyperCharge s 50 W.Xiaomi 15T má káblové nabíjanie HyperCharge s výkonom 67 W. Batéria je navrhnutá tak, aby si zachovala až 80 % kapacity aj po 1600 nabíjacích cykloch.
Ceny, dostupnosť a exkluzívne akcie pre prvých používateľov
Xiaomi 15T Pro bude k dispozícii v troch farebných variantoch: Black, Gray a Mocha Gold.
Xiaomi 15T bude k dispozícii v troch farebných variantoch: Black, Gray a Rose Gold.
Xiaomi 15T vo verzií úložiska 12 GB+256 GB začína na štartovacej cene 649 €.
Xiaomi 15T vo verzií úložiska 12 GB+512 GB začína na štartovacej cene 699 €.
Xiaomi 15T Pro vo verzií úložiska 12 GB+256 GB začína na štartovacej cene 799 €.
Xiaomi 15T Pro vo verzií úložiska 12 GB+512 GB začína na štartovacej cene 899 €.
Xiaomi 15T Pro vo verzií úložiska 12 GB+1 024 GB začína na štartovacej cene 999 €.
Pre tých, ktorí chcú byť medzi prvými majiteľmi nových zariadení, sú dostupné atraktívne akcie a exkluzívne zľavy.
Zákazníci, ktorí si zakúpia model Xiaomi 15T Pro v období od 24. septembra do 19. októbra 2025 (vrátane), získajú špeciálnu zľavu vo výške 200 eur prostredníctvom zľavového kódu. Okrem toho dostanú bonus 120 eur za výmenu staršieho telefónu a zadarmo obľúbený inteligentný náramok Xiaomi Smart Band 10 v čiernej farbe.
Podobne aj záujemcovia o model Xiaomi 15T môžu využiť zľavu 150 eur, bonus 80 eur pri výmene a zadarmo Xiaomi Smart Band 10. Tieto akcie sú dostupné počas obdobia od začiatku predaja až do 19. októbra 2025.
Okrem výhodnej ceny môžu zákazníci využiť aj špeciálne benefity, ktoré Xiaomi ponúka pri kúpe týchto smartfónov. Súčasťou je napríklad možnosť získať Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU za recenziu. Stačí napísať recenziu na zakúpený telefón na portáli Heureka.sk, zaregistrovať sa na stránke www.xiaomipromo.sk a pridať fotku recenzie do 14 dní od nákupu. Darček bude zákazníkovi doručený do dvoch týždňov.
Pre ešte väčší pokoj na duši je k dispozícii niekoľko ďalších služieb ako bezplatná oprava displeja v rámci prvých šiestich mesiacov od zakúpenia, či možnosť bezplatnej opravy mimo záruky počas prvého roka. Na podporu tvorby videí môžu zákazníci využiť aj tri mesiace bezplatnej skúšobnej verzie služieb Google AI Pro a YouTube Premium.
Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro získate vo výhodnej ponuke na mi-store.sk
Informačný servis