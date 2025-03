Derby na Žitnom ostrove v prospech Dunajskej Stredy. Žilina sa naďalej topí v kríze - FOTO, VIDEO

V druhom kole skupiny o titul vo futbalovej Niké lige sa stretli DAC Dunajská Streda s MŠK Žilina. Všetky body ostali na Žitnom ostrove po triumfe 3:1.

Nevýrazní „šošoni“ na jar pokračujú v nepresvedčivých výkonoch, keď aj pre početné zranenie uspeli len v jednom zápase zo siedmich. Okrem štyroch prehier majú na konte aj dve remízy.

Naopak, Dunajská Streda zo šiestich zápolení ani raz neprehrala – tri razy sa tešila z výhry a trikrát sa rozišla so súpermi zmierlivo.

Nastane zmena v tabuľke?

V tabuľke sa síce zmeny zatiaľ neudiali, no môže to byť inak po najväčšom slovenskom derby medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava od 15.30 h.

Ak by „bíli andeli“ triumfovali na Tehelnom poli, poskočili by na druhé miesto práve za „belasými“. Tí majú aktuálne šesťbodový náskok pred Žilinou.

Druhé kolo v nadstavbovej časti sa hrá ešte v Podbrezovej, kde hostia FC Košice. V skupine o udržanie sa na trávniku Komárna predstaví posledná Banská Bystrica, ktorá na jar v lige ešte ani nebodovala – päťkrát prehrala.

Otočka do polčasu

V spomínanom dueli na Žitnom ostrove sa dostali do vedenia „šošoni“ v 16. minúte zásluhou Dávida Ďuriša.

Do prestávky však domáci skóre otočili, keď sa postupne presadili Ammar Ramadan a Tsotne Kapanadze. V 70. minúte pridal druhý gól Ramadan a uzavrel skóre stretnutia.

Z ostatných 15 zápasov v Dunajskej Strede sa Žilina tešila z víťazstva len raz – bolo tomu 6. októbra minulého roka, predtým sa to podarilo ešte v roku 2016.

Spokojnosť a sklamanie

„Musíme byť objektívni. Nemali sme ideálny vstup do zápasu, Žilina držala loptu a trvalo, kým nám to sadlo. Dokonca sme aj inkasovali a, našťastie, sme nedostali aj druhý gól. Pretrpeli sme úvodných dvadsať minúť a až po nich sme sa dostali do zápasu,“ priznal tréner domácich Branislav Fodrek pre klubový web.

„Mali sme dobrý úsek, kedy sme aj vyrovnali. Chlapci sa vďaka tomu nakopli a do polčasu sa nám podarilo otočiť. Druhý polčas sme umnou hrou odbojovali, odmakali, strelili sme aj tretí gól a mohli sme pridať aj ďalšie. Voči súperovi je možno kruté za to, čo predviedol, hral veľmi dobre a o to viac si ceníme tento triumf,“ doplnil kouč Dunajskej Stredy Fodrek.

Naopak, kormidelník Žiliny nebol spokojný. „Nerád by som povedal niečo zlé, lebo stále sú vo mne veľké emócie. Mali sme dobrý začiatok a zlý koniec. Nezvládli sme osobnú zodpovednosť. Neviem koľkokrát sme sa takto sami dali dole. Niektorí hráči, ktorí nastúpili v priebehu zápasu, neboli prínosom, absolútne nepomohli tímu,“ uviedol Michal Ščasný.

Opakujú rovnaké chyby

Jediný úspešný strelec „šošonov“ v stretnutí Ďuriš sa vyjadril pre webstránku svojho tímu, že „to dobre začalo, no zle skončilo“.

„Vstup bol skvelý, využili sme však iba jednu šancu, čo bolo málo a tam sa to lámalo. Bohužiaľ, dva rýchle góly za sebou nás naštrbili, nedokázali sme sa potom vrátiť späť k svojej hre. Toto sa nám stáva v posledných zápasoch, že niečo podceníme, vypustíme a potom sa to zvrtne. Dobehlo nás to aj dnes. Mentálne sme pred stretnutím dobre nastavení, počas zápasu ani neviem, čo sa tam s nami stane. Gól poteší, ale v momentálnej situácii by som to menil za body. Za aktuálnu negatívnu sériu si môžeme sami, niektoré veci zle vyhodnocujeme a opakujeme rovnaké chyby,“ priznal Ďuriš.

Veľký míľnik

V Dunajskej Strede si pripísal na svoje konto jubilejný 100. štart v najvyššej súťaži brankár Žiliny Ľubomír Belko.

Už 24 čisté konto z toho však nebolo. Napriek viacerým kvalitným zákrokom musel zo svojej siete trikrát loviť loptu, píše web mskzilina.sk.