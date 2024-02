Mahlerova tretia symfónia pod taktovkou Juraja Valčuhu

Mimoriadnym hosťom 75. koncertnej sezóny bude slovenský dirigent s medzinárodným renomé Juraj Valčuha, čerstvý držiteľ Radu Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí, ktorý pôsobí ako hudobný riaditeľ Houston Symphony. V aktuálnej sezóne uvedie s našimi telesami dva koncertné programy. Prvý z nich zaznie v Slovenskej filharmónii vo štvrtok 29. februára a v piatok 1. marca 2024 o 19.00 – Mahlerova Symfónia č. 3 so spoluúčasťou ženskej časti Slovenského filharmonického zboru (Jan Rozehnal, zbormajster), Bratislavského chlapčenského zboru (Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák, zbormajstri) a českej altistky Ester Pavlů. Z Mahlerových deviatich symfónii je tretia najrozsiahlejšia.

Gustav Mahler, dirigent a skladateľ, šéf Viedenskej dvornej opery (1897-1907) a Metropolitnej opery v New Yorku (1907-1911) má na svojom konte deväť rozsiahlych symfónií a nedokončenú Symfóniu č. 10.

Ester Pavlů. Foto: Slovenská filharmónia

Svetovo uznávaný slovenský dirigent Juraj Valčuha naštuduje so Slovenskou filharmóniou monumentálnu Symfóniu č. 3 d mol Gustava Mahlera, pre dva zbory a sólistku, ktorú skladateľ považoval za svoje najosobnejšie a najbohatšie dielo. Mahler ju komponoval ako 35 ročný, na prelome rokov 1895 a 1896. V premiére zaznela až o šesť rokov neskôr, v nemeckom Krefelde pod taktovkou skladateľa pri príležitosti Celonemeckého hudobného združenia. Venoval ju prírode. Jednotlivé časti veľkého symfonicko-vokálneho diela predstavovali podľa skladateľových predstáv akési štádiá stvorenia – 1. časť je zhudobnením zrodu života v lone prírody, 2. obraz kvetov na lúke, 3. zvierat v lese, v 4. časti do diania vstupuje človek – sólistka, ktorá spieva hlbokú meditáciu plnú bolesti, v 5.časti ženský a detský zbor, „anjelský chór,“ 6. pomalá časť ústi do triumfálneho hymnického záveru. Sólový part zaznie v Bratislave v interpretácii českej altistky Ester Pavlů. Dnes je Mahlerova 3. symfónia jednou z najobdivovanejších symfonických kompozícií. Koncerty sa začnú o 19-tej.

Foto: Peter Brenkus

Hosťovanie Juraja Valčuhu, nášho najvýznamnejšieho dirigenta pôsobiaceho v zahraničí, sľubuje v spojení so ženskou časťou Slovenského filharmonického zboru, Bratislavským chlapčenským zborom a altistkou Ester Pavlů hudobný zážitok.

V aktuálnej sezóne sa Slovenská filharmónia pod jeho taktovkou predstaví aj 4. a 5. apríla 2024. V jeho naštudovaní zaznie Moyzesova Symfónia č. 1 a Štyri posledné piesne Richarda Straussa. Sólistkou večerov bude slovenská sopranistka Slávka Zámečníková, sólistka Viedenskej štátnej opery.

