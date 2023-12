Maersk pozastavuje cesty lodí cez Červené more, dôvodom sú útoky na lode zo strany jemenských povstalcov húsíov (video)

Dánsky prepravca Maersk zastavil všetky cesty cez Červené more. Rozhodnutie odôvodnil nedávnymi útokmi na nákladné lode v oblasti zo strany jemenských povstalcov húsíov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

„Po včerajšom takmer zásahu Maersk Gibraltar a ďalšom útoku na kontajnerovú loď dnes, sme dali pokyn všetkým plavidlám Maersk v oblasti, ktoré mali prejsť cez prieliv Báb el-Mandeb, aby do odvolania pozastavili svoju cestu,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení pre BBC.

Cez prieliv Báb el-Mandeb, ktorý leží medzi Arabským polostrovom a Afrikou, vedie cesta, ktorou sa lode môžu dostať do Suezského prieplavu z juhu. Vyhnúť sa mu znamená, že plavidlá musia absolvovať oveľa dlhšie trasy, napríklad plaviť sa okolo južnej Afriky.

Húsíovia, povstalecké hnutie podporované Iránom, vyhlásili podporu palestínskemu militantnému hnutiu Hamas a tvrdia, že útočia na lode smerujúce do Izraela.

𝐇𝐨𝐮𝐭𝐡𝐢 𝐫𝐞𝐛𝐞𝐥𝐬 𝐝𝐫𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞 𝐭𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐚 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐬𝐡𝐢𝐩.

A cargo ship named ‚Maersk Gibraltar‘ was set ablaze in the Red Sea in the Bab-el-Mandeb Strait after being hit by a weaponized drone strike launched from Yemen.

The attack… pic.twitter.com/8Y7VoFuugN

