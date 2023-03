Maďarsko stále neschválilo prístup Švédska a Fínska do NATO, prezidentka Nováková vyzvala na ratifikáciu

Maďarská prezidentka Katalin Nováková vyzvala parlament, aby čo najskôr ratifikoval prístupové protokoly Švédska a Fínska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Maďarsko s Tureckom sú jediné členské štáty aliancie, ktoré tak zatiaľ neurobili. Parlament v Budapešti o tom začal rokovať v stredu. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

„Niektorí si môžu myslieť, že to je jednoducho riešiteľná technická otázka. Nie je to tak. Je to komplexné rozhodnutie s vážnymi dôsledkami, takže ho je nutné dôsledne zvážiť,“ napísala prezidentka na sociálnej sieti Facebook.

Zároveň zdôraznila, že vstup Švédska a Fínska do NATO za súčasnej situácie považuje za odôvodnený. „Verím v čo najskoršie múdre rozhodnutie parlamentu,“ dodala.