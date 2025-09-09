Francúzsky prezident vymenoval za nového premiéra ministra obrany

Sébastien Lecornu je považovaný za hlboko lojálneho aj keď diskrétneho Macronovho spojenca.
Za nového premiéra francúzsky prezident vybral Sébastiena Lecornua. Foto: SITA/AP
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vymenoval ministra obrany Sébastiena Lecornua za nového premiéra. Má nahradiť Francoisa Bayroua a riešiť prehlbujúcu sa politickú krízu.

Macron Lecornuovi povedal, aby „konzultoval s politickými silami zastúpenými v parlamente s cieľom prijať rozpočet a zabezpečiť dohody pre nevyhnutné rozhodnutia v nasledujúcich mesiacoch,“ oznámil Elyzejský palác.

Bayrou, ktorý vo funkcii prežil len deväť mesiacov, predložil Macronovi v utorok svoju rezignáciu po tom, čo francúzsky parlament vláde nevyslovil dôveru.

Sébastien Lecornu pôsobil viac ako tri roky ako minister obrany a je považovaný za hlboko lojálneho aj keď diskrétneho spojenca prezidenta Emmanuela Macrona.

