Ďalšia vyhrážka Trumpa voči Kanade. Pohrozil, že zastaví otvorenie nového mosta medzi oboma krajinami

Americký prezident Donald Trump pohrozil, že zastaví otvorenie nového mosta medzi Spojenými štátmi a Kanadou. Ide o ďalšiu hrozbu namierenú proti krajine, ktorá by sa podľa Trumpových slov mala stať 51. štátom USA.
Trump povedal, že Spojené štáty by mali vlastniť „aspoň polovicu“ ešte nedokončeného medzinárodného mosta Gordie Howe, ktorý má spojiť kanadskú provinciu Ontário s americkým štátom Michigan. Výstavba mosta v hodnote 4,7 miliardy dolárov sa začala v roku 2018 a mali by ho otvoriť tento rok. Stavbu pomenovali po zosnulej kanadskej hokejovej legende NHL Gordiem Howovi.
Kanada musí pristupovať férovo
„Nedovolím, aby tento most otvorili, kým Spojeným štátom naplno nevykompenzujú všetko, čo sme im dali. A čo je dôležité, Kanada musí k Spojeným štátom pristupovať férovo a s rešpektom, ktorý si zaslúžime. Rokovania začneme OKAMŽITE,“ napísal v pondelok Trump na svojej platforme Truth Social.
Šéf Bieleho domu sa sťažoval, že Kanada vlastní most na oboch stranách hranice a na jeho výstavbu „prakticky“ nepoužila žiadne americké výrobky.
Výstavba bola financovaná výlučne Kanadou
Podľa informácií zverejnených organizáciou Windsor-Detroit Bridge Authority, ktorá zodpovedá za riadenie výstavby a budúcej prevádzky mosta, bola výstavba financovaná výlučne Kanadou. Most bude v spoločnom vlastníctve kanadskej vlády a štátu Michigan.
„Aby toho nebolo málo, premiér (Mark) Carney chce ešte uzavrieť dohodu s Čínou, ktorá Kanadu úplne pohltí. Nám zostanú len zvyšky! To teda nie,“ dodal Trump.
Americký prezident v januári pohrozil, že uvalí na všetky kanadské tovary stopercentné clá, ak Ottawa podpíše obchodnú dohodu s Pekingom.