Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý by mal na budúci týždeň navštíviť Biely dom, vo štvrtok povedal, že plánuje povedať americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že sa nemôže stavať do pozície „slabého“ v rozhovoroch s Vladimirom Putinom.

„Poviem mu: ‚Pri prezidentovi Putinovi nemôžeš byť slabý. To nie je to, kto si, nie je to tvoja ochranná známka, nie je to vo vašom záujme‘,“ povedal Macron, keď odpovedal na otázky francúzskej verejnosti na sociálnych sieťach.

Hrozby z Kremľa

V posledných dňoch francúzski predstavitelia uviedli, že francúzska verejnosť musí pochopiť veľkosť hrozby prichádzajúcej z Kremľa. Macron začiatkom tohto týždňa novinárom povedal: „Rusko predstavuje pre Európanov existenčnú hrozbu.“ Vo štvrtok francúzsky prezident povedal, že Francúzsko potrebuje posilniť bezpečnosť v súvislosti so „šokovou“ politickou zmenou v americko-ruských vzťahoch.

„Som presvedčený, že vstupujeme do novej éry. A prinúti nás to vybrať si,“ povedal Macron. Zdôraznil, že neplánuje poslať vojakov na Ukrajinu „zajtra“, ale naznačil, že Francúzsko zvažuje poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky po dohode o prímerí s Ruskom.

Voľby v slobodnom systéme

Zároveň sa zastal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, keď povedal, že bol zvolený v „slobodnom systéme“. „To nie je prípad Vladimíra Putina, ktorý dlhodobo zabíja svojich oponentov a manipuluje svoje voľby.“

Francúzsky zdroj oboznámený s diskusiami vo štvrtok pre agentúru AFP uviedol, že Francúzsko spolupracuje s európskymi krajinami na zabezpečení bezpečnostných záruk pre Ukrajinu v prípade dohody o prímerí.