Macron nadhodil tému obnovenia vzťahov s Ruskom. Naď súhlasí, ale len za tejto zásadnej podmienky! - VIDEO

Predseda Demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď hodnotí samit NATO v Haagu, na ktorom bol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj výrazne odsunutý nabok.

Od vypuknutia vojny na Ukrajine bol Zelenskyj na samitoch NATO považovaný vždy za VIP hosťa. Tento rok však bol vylúčený z hlavného zasadnutia a pozvanie dostal len na spoločnú večeru. Hoci sa napokon stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ten mu ale neprisľúbil vojenskú pomoc.

Exminister obrany Naď nesúhlasí s tým, že by na samite NATO Ukrajina nebola prioritou. „Ale bola. Len NATO funguje na základe konsenzu a proti bolo Maďarsko, aby bola oficiálna debata o Ukrajine. To znamená, že kvôli Orbánovi, ktorý to zablokoval, nebola oficiálna debata o Ukrajine s účasťou ukrajinskej delegácie,“ vysvetľoval Naď.

„Keď hovoríte, že Zelenskyj bol len tak odstrčený nabok, ja si myslím, že napríklad Robert Fico by bol strašne rád keby bol takto nabok odstrčený. Fico sa išiel klaňať na Trumpovu šialenú konferenciu do Ameriky a aj tak ho ten Trump neprijal. Zelenský mal rokovanie s Trumpom a podľa výstupov z obidvoch strán veľmi konštruktívne,“ zhodnotil líder Demokratov.

Naď tiež prekvapil vyhlásením, že americký prezident sa údajne dostáva na správnu koľaj v súvislosti s podporou Ukrajiny. „Ak niekto očakával, že teraz Trump zásadne zmení postoj a bude podporovať Rusov a Ukrajinu bude dávať nabok, tak ja si myslím, že už sa dostáva na správnu koľaj a ešte budeme prekvapení z toho, že nakoniec bude Ukrajine pomáhať viac ako sme si všetci mysleli,“ predikuje Naď.

Ukrajina mala vstúpiť do NATO už v roku 2008

Agentúra SITA sa pýtala exministra obrany, či súhlasí s kritickým názorom, že dlhý čas spojenci pomáhali Ukrajine len prežiť a nie vyhrať vojnu s Ruskom.

„Súhlasím s tým, že keby boli krajiny Západu pomáhali Ukrajine tak ako jej pomáhajú dnes, ak by tak boli pomáhali od prvého dňa, tak dneska už mohlo byť po vojne,“ reagoval na otázku Naď. „Ten nárast podpory bol postupný. Prvé týždne bol výrazne menší ako je dnes, čiže áno, viacerí sa k tomu prikláňajú a prikláňam sa k tomu aj ja. Bola to snaha, aby to neeskalovalo do väčšieho konfliktu, tak sa tak pomaly ‚varila žaba‘ . Ale skúsenosť nám ukazuje, že pomoc Ukrajine mala byť výraznejšia a mala byť okamžite,“ skonštatoval ďalej politik.

„Úplne najlepšie by bolo, keby Ukrajina bola bývala vstúpila do NATO v roku 2008, keď bola k tomu relatívne blízko, a v tom prípade by si Putin nikdy nedovolil zaútočiť v roku 2014 a anektovať Krym a potom v roku 2022 opäť,“ vyhlásil Naď.

Je čas obnoviť vzťahy s Ruskom

Francúzsky prezident Emmanuel Macron po samite NATO vyhlásil, že Európska únia by mala zvážiť obnovenie vzťahov s Ruskom. Podľa jeho slov európske štáty nechcú vojnu, ktorá by viedla k „nekonečným pretekom v zbrojení“. Macron tiež hovorí, že nastal čas rokovať s Moskvou o novej bezpečnostnej dohode.

Na obnovenie dialógu medzi EÚ a Ruskom vyzvala aj slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová. Tento názor zdieľa aj slovenský prezident Peter Pellegrini. „Ale veď rokovať treba. Ale treba rokovať tak, že keď je niekto agresor, tak sa s ním rokuje ako s agresorom, a keď je niekto obeť, tak sa s ním rokuje ako s obeťou,“ reagoval na správy exminister obrany Naď.

„Hádam by nikto nechcel, ani prázdny oblek v prezidentskom paláci, aby sme nejakým spôsobom odmeňovali agresora za to, že je agresor. Ak by sme uznali, že Rusi si môžu zobrať 20 percent územia Ukrajiny, tak by sme odmenili agresora. To sa už raz stalo počas 2. svetovej vojny a viete ako to dopadlo, agresor sa posilnil a išiel ďalej. Myslím si, že by sme sa mali poučiť z minulosti,“ podčiarkol na záver Naď.