Macron a Zelenskyj podpísali rámcovú dohodu o dodávke sto stíhačiek Rafale

Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj v pondelok podpísali dohodu, podľa ktorej má Kyjev v budúcnosti získať až 100 francúzskych stíhačiek Rafale a ďalšiu vojenskú techniku. Dohoda zahŕňa aj budúce kontrakty na moderné systémy protivzdušnej obrany novej generácie SAMP-T, ktoré sú ešte vo vývoji, ako aj na radarové systémy a drony.
Podľa vyhlásenia Elyzejského paláca nejde o klasickú zmluvu o kúpe a predaji, ale o rámcovú dohodu, ktorej realizácia sa predpokladá „v horizonte približne desiatich rokov“.
Švédsky premiér povedal, že Ukrajina by mohla kúpiť až 150 stíhačiek Gripen
Cieľom je, „umožniť Ukrajine získať systémy, ktoré potrebuje na obranu pred ruskou agresiou,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ francúzskeho prezidentského úradu. Francúzsko už dodalo Ukrajine stíhačky Mirage, ale o možnosti získať Rafale, ktorý je najmodernejším francúzskym bojovým strojom, sa doteraz nehovorilo.
Ukrajinský prezident už minulý mesiac podpísal memorandum o zámere nakúpiť 100 až 150 švédskych stíhačiek Gripen. Zelenského návšteva Francúzska je už jeho deviatou od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.