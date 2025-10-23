Švédsky premiér povedal, že Ukrajina by mohla kúpiť až 150 stíhačiek Gripen

Ulf Kristersson uviedol, že ak pôjde všetko podľa plánu, prvé stroje by mohli byť dodané na Ukrajinu „do troch rokov“.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Švédsky premiér Ulf Kristersson (vpravo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP
Švédsko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Švédsko

Ukrajina by mohla kúpiť až 150 švédskych stíhačiek Gripen. Uviedol to v stredu švédsky premiér Ulf Kristersson po podpísaní memoranda o zámere prehĺbiť leteckú spoluprácu medzi oboma krajinami.

Na tlačovej konferencii po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Kristersson povedal, že memorandum o zámere vytvorí podmienky pre „veľmi veľkú dohodu v oblasti obranného priemyslu“. „Pravdepodobne pôjde o 100 až 150 stíhačiek modelu Gripen E, ktorých výroba sa práve začína,“ uviedol s tým, že dohoda by sa mohla realizovať v horizonte 10 až 15 rokov.

Memorandum o zámere neobsahuje konkrétne termíny a nemá záväzný charakter. Švédsky premiér však uviedol, že ak pôjde všetko podľa plánu, prvé stíhačky by mohli byť dodané na Ukrajinu „do troch rokov“. Švédsky minister obrany Pål Jonson pre agentúru AFP povedal, že „bude potrebné doladiť množstvo detailov“ týkajúcich sa zvýšenia výroby, výcviku a financovania.

Viac k osobe: Ulf Kristersson
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt švédska pomoc švédske stíhačky vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk