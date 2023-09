Machaj: Bolo by ideálne, ak by financovanie verejnoprávneho vysielateľa garantoval ústavný zákon

Bolo by ideálne, ak by financovanie verejnoprávneho vysielateľa garantoval ústavný zákon. Vyhlásil to generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ľuboš Machaj s tým, že na jeho zmenu je potrebných viac ako 90 hlasov poslancov.

„Je to 76 hlasov, takže to predsa bude stále vôľa parlamentu, ako s tým bude narábať, a to už je naozaj na politikoch. Čiže tá prítomnosť politiky tu stále bude,“ skonštatoval riaditeľ verejnoprávneho telerozhlasu pre agentúru SITA. So situáciou sa podľa neho ale nedá nič robiť a je potrebné sa s ňou vysporiadať.

Plány sú. Aká bude realita?